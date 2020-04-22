Коронавирус

BFM.ruBFM.ruПродажи соли в России выросли на 20%

В апреле спрос на соль вырос на 20%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз», в который входит крупнейший российский производитель «Руссоль». Участники рынка связывают это с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавируса.
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с чего всё началось

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.
Коммерсантъвчера в 19:10

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Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Коммерсантъ05:50

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

Коронавирус заставил россиян покупать больше соли

Вести.Ru03:31

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфакс02:14

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

Ретейлеры не наблюдают резкого роста спроса и цен на соль

ТАСС05:08

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18
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Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 11:23, Ашберн
Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Общество

Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
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Здоровье

Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая

По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
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Наука

Назван главный путь распространения коронавируса SARS-CoV-2

Немецкие исследователи установили самый вероятный путь заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это тесный контакт с большим количеством людей.
Вести.Ru 09:43
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус, известная зрителям по роли Варвары Черноус из сериала «Интерны», опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена в интересном положении.
Территория новостей вчера в 14:09
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Общество

Минздрав считает нужным продлить карантин на майские праздники

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что введенные российскими властями для борьбы с COVID-19 ограничительные меры стоит продлить на майские праздники.
Газета.Ru 08:27
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Общество

Чиновники и жители Чечни последовали призыву Кадырова побриться наголо

Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
РИА Новости 08:50
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Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Шоу-бизнес

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур объяснила воссоединение родителей

Дочь актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Скаут объяснила воссоединение разведенных родителей во время карантина.
РЕН ТВ 10:55
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
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Экономика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
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Общество

Режим самоизоляции в России решено продлить

Российские власти планируют продлить режим самоизоляции до майских праздников.
Русская Планета 20 апреля в 22:25
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Армия и оружие

Трамп приказал морякам США уничтожать корабли Ирана в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 09:00
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Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК 10:18
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Общество

Российские интернет-компании согласились ограничить качество видео

Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество видео.
Авторадио 07:44
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Политика

Путин поручил быстро построить инфекционную больницу в Воронеже

В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 10:23
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Экономика

Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева

Государственный комитет по имуществу (ГКИ) Белоруссии объявил о продаже 99,83% акций Паритетбанка кипрской компании Beristore Holdings Limited, основным бенефициаром которой является российский предприниматель Саид Гуцериев.
РБК 10:17
Энергетика

Нефть WTI поднялась в цене на 25%

Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
REGNUM 10:48
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Общество

ВОЗ: мир находится на ранней стадии пандемии коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что говорить о возникновении «второй волны» в ситуации с коронавирусом COVID-19 пока рано.
Коммерсантъ 05:23
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Общество

Губернатор Куйвашев сказал, когда снимут режим самоизоляции на Урале

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
АиФ Урал 10:25
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Общество

Назван способ остановить распространение коронавируса в России

Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская назвала способ остановить распространение коронавируса в России.
РЕН ТВ 00:29
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира

Культуромания вчера в 12:25
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Политика

Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР

Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны.
Газета.Ru 05:28
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Происшествия

В Новосибирске МВД проверит записи о плане по нарушителям самоизоляции

РБК 09:37
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Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
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Происшествия

Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства

В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Общество

Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса

Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34
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