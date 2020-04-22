Коронавирус
BFM.ruПродажи соли в России выросли на 20%
В апреле спрос на соль вырос на 20%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз», в который входит крупнейший российский производитель «Руссоль». Участники рынка связывают это с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавируса.
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Чиновники и жители Чечни подхватили эстафету главы республики Рамзана Кадырова, который в ответ на просьбы разрешить работу парикмахерских побрился наголо и призвал к этому других мужчин.
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В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
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Общество
Режим самоизоляции в России решено продлить
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Трамп приказал морякам США уничтожать корабли Ирана в случае конфликта
Президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта.
Lenta.ru 09:00
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Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
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Российские интернет-компании и приложения согласились отключить автовоспроизведение контента и ограничить качество видео.
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В Воронеже появится быстро возводимая инфекционная больница. Такое поручение после видеоконференции с губернатором области дал президент.
Российская газета 09:53
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СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
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Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Экономика
Власти Белоруссии продали Паритетбанк структурам Гуцериева
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РБК 10:17
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Нефть WTI поднялась в цене на 25%
Лондон, 22 апреля 2020, 17:48 — REGNUM Июньские фьючерсы нефти WTI отыгрывают падение на торгах 21 апреля, марка поднялась в цене на 25%.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал условия, при которых в регионе могут снять режим самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
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Назван способ остановить распространение коронавируса в России
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РЕН ТВ 00:29
Культура
Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира
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Здоровье
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
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Младшая сестра Ким Чен Ына может стать новым лидером КНДР
Младшая сестра главы КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон может стать новым лидером страны.
Газета.Ru 05:28
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Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
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Общество
Назван единственный способ остановить эпидемию коронавируса
Ученые назвали вакцинацию единственным способом побороть пандемию COVID-19. Выводы исследователей опубликованы на портале Science Alert.
РИА Новости 04:34