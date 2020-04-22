Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.

с чего всё началось

В апреле спрос на соль вырос на 20%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз», в который входит крупнейший российский производитель «Руссоль». Участники рынка связывают это с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавируса.

Продажи соли в России выросли на 20%

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