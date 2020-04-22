Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.

с чего всё началось

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Происшествия В России хотят расширить применение оружия полицейскими Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции». 6,6K

Происшествия Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 89

Наука Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными. 540

Здоровье Украинцам анонсировали план снятия карантина По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, 174 умерли.

Общество Более 14 тысяч москвичей получают пособия по безработице Более 14 тыс. москвичей признаны безработными и получают пособия по безработице по введённой в конце марта упрощённой схеме. 26

Общество На Украине собираются продлить карантин до 11 мая Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль. 1

Здоровье Главврач Белогорской больницы отстранен от должности Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя. 2

Общество В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико. 277

Общество Росавиация составила график вывоза граждан РФ до 27 апреля Москва, 22 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта составила предварительный график авиарейсов по вывозу российских граждан из-за рубежа до 27 апреля, сообщается на сайте Росавиации. 2

Финансы Официальный курс евро вырос до 83 рублей Курс доллара на 23 апреля вырос на 78,54 коп. и составил 7,0416 руб. В свою очередь, курс евро подорожал и достиг отметки - 83,6826 руб. Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 143

Политика Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина «К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. 455

Происшествия Экс-глава НПО имени Лавочкина отпущен под домашний арест «Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля»,— сообщил ТАСС адвокат Алексей Коврижкин, который защищает экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерину Аверьянову.

Общество Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ». 1,4K

Энергетика Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель. 1

Кино Фильм «Спутник» покажут в онлайн-кинотеатрах На следующей неделе состоится премьера картины в онлайн-кинотеатрах more.tv, wink и ivi.