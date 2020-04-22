Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.
Коммерсантъвчера в 19:10

Подробнее о событии

Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Коммерсантъ05:50

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

В России вырос спрос на соль из-за коронавируса

Российская газета02:45

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфакс02:14

Ретейлеры не наблюдают резкого роста спроса и цен на соль

ТАСС05:08

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18
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Культура

Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды телеэфира

Культуромания вчера в 12:25
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Здоровье

Китайские врачи столкнулись с почернением кожи из-за коронавируса

Известия 20 апреля в 21:45
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Происшествия

В России хотят расширить применение оружия полицейскими

Предлагается дать полицейскому такое право при совершении преследуемым иных действий, которые дают основания «расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».
REGNUM 07:30
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Крыму найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Экономика

Эксперты рассказали, что делать, если кончились деньги

Эксперты проекта Минфина по повышению финансовой грамотности рассказали, что делать, если закончились деньги.
РЕН ТВ вчера в 20:55
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
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Общество

В ВОЗ заявили о только ранней стадии пандемии коронавируса в мире

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович отметила, что мир все еще находится на ранних стадиях пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 06:41
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Здоровье

Украинцам анонсировали план снятия карантина

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 6592 человека, 174 умерли.
Lenta.ru 07:45
Армия и оружие

Израильский истребитель подбит сирийским ЗРК «Бук»

ГЛАС.RU 03:03
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Общество

Более 14 тысяч москвичей получают пособия по безработице

Более 14 тыс. москвичей признаны безработными и получают пособия по безработице по введённой в конце марта упрощённой схеме.
RT на русском 07:42
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Шоу-бизнес

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице

Тяжелобольная Надежда Бабкина впала в депрессию в больнице Стало известно, как проходит лечение 70-летней артистки.
Экспресс газета вчера в 12:14
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Здоровье

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам

Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
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Общество

На Украине собираются продлить карантин до 11 мая

Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль.
Pravda.Ru 02:45
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Общество

Росавиация составила график вывоза граждан РФ до 27 апреля

Москва, 22 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта составила предварительный график авиарейсов по вывозу российских граждан из-за рубежа до 27 апреля, сообщается на сайте Росавиации.
REGNUM 06:17
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Финансы

Официальный курс евро вырос до 83 рублей

Курс доллара на 23 апреля вырос на 78,54 коп. и составил 7,0416 руб. В свою очередь, курс евро подорожал и достиг отметки - 83,6826 руб. Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе "Котировки".
Газета.Ru 07:22
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
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Политика

Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
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Авто

Расширен список попадающих под налог на роскошь автомобилей в России

Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить налог на роскошь.
Автоновости дня вчера в 00:35
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Общество

Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею Ленина

REGNUM 05:40
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Происшествия

Экс-глава НПО имени Лавочкина отпущен под домашний арест

«Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля»,— сообщил ТАСС адвокат Алексей Коврижкин, который защищает экс-руководителя дирекции правового обеспечения НПО Екатерину Аверьянову.
Коммерсантъ 08:07
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
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Энергетика

Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 г. в ходе торгов на межконтинентальной бирже ICE снизилась на 13,55% до $16,71 за баррель.
Ведомости вчера в 23:47
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Политика

Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии

Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером.
Lenta.ru 08:06
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Кино

Фильм «Спутник» покажут в онлайн-кинотеатрах

На следующей неделе состоится премьера картины в онлайн-кинотеатрах more.tv, wink и ivi.
NewInform 20 апреля в 09:14
Наука

Одномерные углеродные нити помогут создать эффективный аккумлятор

В 2015 году ученые предложили одномерные углеродные структуры, углеродные нити, которые оказались сильно проще в фабрикации, и при этом пучки таких нитей обладают похожими на нанотрубки механическими свойствами.
N+1 04:33
Общество

Минобрнауки заявило о проработке пересмотра стоимости обучения в вузах

Минобрнауки начало изучать и прорабатывать вопрос о пересмотре стоимости обучения в вузах и мерах поддержки студентов.
РБК 06:45
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