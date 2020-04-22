Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
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В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
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REGNUM 07:40
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Москва, 22 апреля 2020, 13:17 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта составила предварительный график авиарейсов по вывозу российских граждан из-за рубежа до 27 апреля, сообщается на сайте Росавиации.
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Экс-глава НПО имени Лавочкина отпущен под домашний арест
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Цена на нефть марки Brent упала ниже $17 за баррель
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Стало известно о жестком разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии
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Кино
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