Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
Читать в источнике
Оценить228
с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия
В Нагасаки у россиянина на лайнере Costa Atlantica выявили коронавирус
Инфицированный коронавирусом россиянин находится на борту круизного лайнера "Коста Атлантика" (Costa Atlantica) в японском порту Нагасаки, но его состояние опасений не вызывает, сообщило в среду на странице в Facebook посольство РФ в Токио.
РИА Новости 02:26
Происшествия
Власти расширили права полицейских
По данным «Интерфакса», власти одобрили проект по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 03:27
Политика
В США признали, что вывод о «вмешательстве» RT сделан по старым данным
Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы в 2016 году были основаны на старых данных, считают американские сенаторы.
РИА Новости вчера в 14:02
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
Статистика по заразившимся в России на 22 апреля 2020 года
Случаев заболевания — 57 999 Случаев заболевания за последние сутки — 5 236 Человек выздоровело — 4 420 Человек умерло — 513 Данные: стопкоронавирус.рф Заходите в наш новый раздел «Меры поддержки в условиях COVID-19» .
Государственная Дума РФ 03:42
Культура
Совок, Тесак и «Дау»: самый скандальный российский кинопроект десятилетия вышел онлайн
Если «Наташа» подспудно сигнализировала о неспособности демиурга «Дау» высекать фильм из прямого, не сдобренного алкоголем и вуайеризмом, созерцания отдельного человека, то у более амбициозной «Дегенерации» уже получается проявить некоторые достоинства Хржановского-режиссера.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
Во время эпидемии в Москве поставили рекорд по количеству арестов
На время эпидемии коронавируса слушания проводятся только по неотложным делам, в число которых входят и заседания по избранию и продлению мер пресечения, а на заседаниях могут присутствовать только участники процессов — слушатели, родные обвиняемых и журналисты в суды не допускаются.
РБК 00:00
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос вчера в 14:31
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Космос
Астрономы удивлены составом межзвездной кометы Борисова
Астрономы оказались удивлены составом межзвездной кометы Борисова, которая пролетает через Солнечную систему.
Дни24 00:00
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Религия
В Москве умер настоятель Елоховского собора Александр Агейкин
В Москве на 49-м году жизни умер настоятель кафедрального Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.
РБК вчера в 09:59
Гаджеты
Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC оснащена памятью GDDR6
Компания GIGABYTE Technology официально представила графический ускоритель GeForce GTX 1650 D6 Eagle OC 4G, несущий на борту память GDDR6 со 128-битной шиной.
3DNews вчера в 08:16
Политика
Лукашенко пригрозил достать своих обидчиков из Москвы
Минск, 21 апреля 2020, 17:35 — REGNUM По мнению Александра Лукашенко, работники государственных СМИ и чиновники Белоруссии отвечают за свои слова.
REGNUM вчера в 10:35
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заражённых растёт
На Украине по состоянию на утро 22 апреля подтверждено 6 592 случая заражения коронавирусом, общее число погибших от COVID-19 достигло 174.
Rusvesna.su 03:16
Культура
Рекорд в телеэфире установил сериал «Зулейха открывает глаза»
Многосерийный сериал «Зулейха открывает глаза», который создан благодаря одноименному роману писательницы из России Гузель Яхиной.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
Политика
Валуев предостерег обвинившую Роднину в наличии гражданства США подписчицу
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев предостерег подписчицу, обвинившую трехкратную олимпийскую чемпионку и депутата Госдумы Ирину Роднину в наличии гражданства США.
Lenta.ru 02:46
Общество
В России выявлено 5236 новых случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах.
Remedium.ru 03:44
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
Общество
В Москве зафиксировали более 2,5 тыс. новых случаев коронавируса
В Москве за последние сутки выявили 2 548 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает столичный оперштаб.
РБК 03:48
Общество
Определено соотношение мужчин и женщин в России
По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин.
Lenta.ru 00:33
Общество
Еще 210 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 210 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Агентство Москва 03:19
Происшествия
В Челябинске нарушителей самоизоляции начали ловить «умные» камеры
В Челябинске к проверке соблюдения режима самоизоляции подключены комплексы биометрического контроля с сегментом распознавания лиц.
Российская газета 01:46
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47