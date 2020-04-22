Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль

По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там. По словам Леонова, предпосылок к росту отпускных цен на соль нет.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки соли сложно, особенно с учетом того, что значительная часть продукта добывается в Сибири и на Урале.
Коммерсантъвчера в 19:10

Подробнее о событии

Россияне стали на 20% больше скупать соль из-за профилактики заражения коронавирусом

ТАСС02:00

В РФ из-за коронавируса подорожает соль

News.ru01:15

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

В «Руспродсоюзе» сообщили, с чем связан второй всплеск спроса на соль

ИА Красная Веснавчера в 22:50

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18

Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль

Коммерсантъвчера в 19:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 02:15, Ашберн
Общество

Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса

Врач отметил, что предсказать, когда эпидемия достигнет пика, сложно.
Известия вчера в 22:56
750
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
32
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском вчера в 19:18
22
Здоровье

СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса

Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центр на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
РБК 02:05
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
11K
Общество

В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ

Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
187
Происшествия

СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
97
Энергетика

Цена нефти обновила рекорд скорости падения

Цена нефти на мировых рынках ускорила снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе.
Вести.Ru вчера в 06:19
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
640
Политика

Китай уличили в присвоении территорий двух стран

Индия и Вьетнам уличили Китай в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавиуруса, пишет «Лента.ру».
Рамблер вчера в 16:04
4
Хоккей

Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом и госпитализирован

Хоккеист любительской команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко сдал положительный анализ на коронавирус, сообщил пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
Чемпионат вчера в 10:42
21
Шоу-бизнес

Асмус опубликовала фото с округлившимся животом

Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
iReactor вчера в 12:12
10
Наука

Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
261
Авто

В России разрабатывают перспективные двигатели

Не исключено, что он станет альтернативой «вазовскому» 16-клапанному двигателю.
SpeedMe 02:11
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию Позже Виктор рассказал, что проблемы с деньгами у них были, но им одолжили средства.
Вокруг ТВ вчера в 04:28
2
Общество

В больнице в Коммунарке находятся более 600 пациентов

РИА Новости 01:11
197
Армия и оружие

США летом испытают противоракету SM-3

США намерены летом испытать противоракету SM-3 Block IIA для противодействия угрозе "со стороны межконтинентальных баллистических ракет КНДР".
ТАСС вчера в 11:52
1
Шоу-бизнес

Врачи официально подтвердили диагноз Анастасии Заворотнюк

Лечение актриса проходит в одном из филиалов ГКБ. Хотя выживаемость при этом диагнозе всего 5%, врачи дают хороший прогноз.
7Дней.ру 02:00
Здоровье

В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом

Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
134
Общество

Москвичам объяснили, как работают пропуска в случае поездки на дачу

Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец вчера в 10:27
86
Технологии

Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»

Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
1
Общество

Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские

Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
1,3K
Здоровье

В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо

Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
11
Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди

Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
48
Общество

В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом

"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:21
Транспорт

Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической

Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
45
Происшествия

Пираты захватили судно с россиянами

Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:42
31
Футбол

«ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70% — СМИ

В конце 2019 года СМИ сообщили, что «ТАИФ» может уйти от спонсорства «Рубина».
Inkazan 02:00
Общество

Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
1,3K
Общество

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу

Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55
102
Как работают Яндекс.Новости?
Главное