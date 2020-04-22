Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки соли сложно, особенно с учетом того, что значительная часть продукта добывается в Сибири и на Урале.

с чего всё началось

По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там. По словам Леонова, предпосылок к росту отпускных цен на соль нет.

В России резко вырос спрос на пищевую соль

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