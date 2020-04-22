Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
По оценкам «Руспродсоюза», в первом квартале объем рынка пищевой соли в РФ вырос на 3,5% — до 342,6 тыс. тонн год к году. По итогам года показатель может быть минимум 1,43 млн тонн против 1,42 млн тонн годом ранее, ожидают там. По словам Леонова, предпосылок к росту отпускных цен на соль нет.
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с чего всё началось
Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что быстро увеличить выпуск и отгрузки соли сложно, особенно с учетом того, что значительная часть продукта добывается в Сибири и на Урале.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Общество
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Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
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СМИ узнали о проблемах с лечением больных гепатитом из-за коронавируса
Вынужденное перепрофилирование федеральных медицинских центр на прием больных с коронавирусом привело к проблемам с лечением людей, у которых ранее были диагностированы различные редкие заболевания, а также гепатит.
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В Минпросвещения рассказали об изменениях в проведении ГИА и ЕГЭ
Пункты приёма сдачи экзаменов в 9 классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9.
News.ru вчера в 09:47
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Энергетика
Цена нефти обновила рекорд скорости падения
Цена нефти на мировых рынках ускорила снижение в три раза из-за панических ожиданий переполнения нефтехранилищ в США и Европе.
Вести.Ru вчера в 06:19
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Политика
Китай уличили в присвоении территорий двух стран
Индия и Вьетнам уличили Китай в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавиуруса, пишет «Лента.ру».
Рамблер вчера в 16:04
Хоккей
Хоккеист команды Лукашенко заразился коронавирусом и госпитализирован
Хоккеист любительской команды президента Беларуси Дмитрий Мелешко сдал положительный анализ на коронавирус, сообщил пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
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Асмус опубликовала фото с округлившимся животом
Актриса Кристина Асмус поделилась с фанатами фотографией, на которой предстала с округлившимся животом.
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Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13
Авто
В России разрабатывают перспективные двигатели
Не исключено, что он станет альтернативой «вазовскому» 16-клапанному двигателю.
SpeedMe 02:11
Шоу-бизнес
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова остались без средств к существованию Позже Виктор рассказал, что проблемы с деньгами у них были, но им одолжили средства.
Вокруг ТВ вчера в 04:28
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В больнице в Коммунарке находятся более 600 пациентов
РИА Новости 01:11
Армия и оружие
США летом испытают противоракету SM-3
США намерены летом испытать противоракету SM-3 Block IIA для противодействия угрозе "со стороны межконтинентальных баллистических ракет КНДР".
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Врачи официально подтвердили диагноз Анастасии Заворотнюк
Лечение актриса проходит в одном из филиалов ГКБ. Хотя выживаемость при этом диагнозе всего 5%, врачи дают хороший прогноз.
7Дней.ру 02:00
Здоровье
В Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM 00:19
Общество
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Щитов напомнил, что данные пропуска можно получить лишь дважды в неделю, причем если поездка запланирована «одним днем», для этого хватить одного пропуска, поскольку он работает сутки.
Московский Комсомолец вчера в 10:27
Технологии
Mail.ru Group запускает продажи умной колонки «Капсула»
Mail.ru Group в среду открывает продажи умной колонки "Капсула" с голосовым помощником "Маруся".
ТАСС 01:24
Общество
Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо и призвал сделать так же жителей республики, его обращение опубликовал в Instagram телеканала «Грозный ТВ».
Ведомости вчера в 15:14
Здоровье
В Италии оценили работу российских военных медиков в Бергамо
Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти отметил высокий профессионализм военных медиков из России, направленных в Италию на помощь в борьбе с COVID-19.
Gazeta.SPb 00:36
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу еще впереди
Тедрос Гебреисус считает, что эту пандемию можно сравнить с одной из худших эпидемий.
Московский Комсомолец вчера в 22:36
Общество
В Москве умерли еще 28 человек с коронавирусом
"В Москве скончались 28 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 17:21
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами
Трое россиян оказались на борту судна, которое захватили пираты. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 05:42
Футбол
«ТАИФ» сократит финансирование «Рубина» на 70% — СМИ
В конце 2019 года СМИ сообщили, что «ТАИФ» может уйти от спонсорства «Рубина».
Inkazan 02:00
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции
Если госномер не вписан в цифровой пропуск, автовладелец будет признан нарушителем режима самоизоляции и получит штраф в 5 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Общество
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу
Мэр Геленджика в прямом эфире обматерил помощницу Чиновник забыл выключить камеру и показал горожанам, какой он в реальной жизни.
Экспресс газета вчера в 10:55