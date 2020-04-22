с чего всё началось

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Хоккей Овечкин хочет работать в России после окончания карьеры Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что после окончания карьеры хоккеиста намерен работать в России.

Общество Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России. 1,8K

Политика В Госдуме предложили прекратить блокировки Telegram Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин предложили официально прекратить блокировки мессенджера Telegram. 4

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 209

Общество Ургант пошутил над «самой пострадавшей» от COVID-19 категорией россиян Больше всего пандемия коронавируной инфекции сказалась на матерях, которым приходится ежедневно следить за дистанционным обучением своих детей, заявил Иван Ургант в эфире Первого канала. 1

Экономика Минфин России внес проект по льготным ипотечным кредитам под 6,5% Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления по льготным ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Об этом «Известиям» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе министерства. 3

Происшествия Участники митинга во Владикавказе получили административный арест Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики. 48

Общество В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса "Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении. 3

Политика Путин назначил нового заместителя председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев займет должность заместителя председателя Следственного комитета РФ согласно указу президента РФ Владимира Путина, опубликованному на официальном портале правовой информации. 1

Наука Коронавирусная инфекция может долго сохраняться в глазах Самое удивительное, что мазок из носоглотки может дать отрицательный результат, а мазок со слизистой глаз – положительный. 25

Общество Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские Глава Чечни Рамзан Кадыров побрился налысо после просьб открыть парикмахерские и призвал остальных мужчин последовать его примеру. 1,4K

Здоровье Начальник госпиталя в Бергамо оценил работу российских специалистов Начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти высоко оценил работу российских военных медицинских специалистов, которым сейчас отдают самых сложных пациентов. 78

Здоровье Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад. 851

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 12K

Политика Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России. 33

Политика Песков прокомментировал вопрос о госзащите для журналистки Милашиной Москва, 22 апреля 2020, 14:40 — REGNUM Вопрос о государственной защите для журналистки «Новой газеты» Елены Милашиной не входит в компетенцию администрации президента РФ. об этом сегодня, 22 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 6

Общество Первые два случая заражения кошек коронавирусом зафиксировали в США В штате Нью-Йорк зафиксировано два случая заражения домашних кошек. Эксперты считают, что животных инфицировали хозяева или соседи.