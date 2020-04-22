Коронавирус
ВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.Компания06:40
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Пациенты с раком запустили онлайн-петицию против планов перепрофилировать ГМИЦ онкологии им. Петрова в учреждение для больных с COVID-19.
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Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
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Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам.
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Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Комментатор Алексей Попов: не факт, что «Мерседес» и «Ред Булл» переживут кризис
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Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
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