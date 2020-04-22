Коронавирус

ВедомостиВедомостиВ России резко вырос спрос на пищевую соль

В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль. Скачок спроса участники рынка связывают с рекомендациями Минздрава по использованию солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Руспродсоюз» и входящую в него «Руссоль».
Читать в источнике
Комментировать702
с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава
, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.
Компания06:40

Подробнее о событии

Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Коммерсантъ05:50

Ретейлеры не наблюдают резкого роста спроса и цен на соль

ТАСС05:08

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомостивчера в 22:18

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфакс02:14

В России вырос спрос на соль

РИА Новости02:11

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:34

Коронавирус заставил россиян покупать больше соли

Вести.Ru03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Наука

В Крыму впервые обнаружили окаменелости китов с Кавказа

N+1 12:31
Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
Lenta.ru 13:58
2,3K
Общество

В Москве заявили о возможности новых ограничений из-за коронавируса

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавируса в России носит управляемый характер и является сглаженной по сравнению с другими европейским странами и США.
Lenta.ru 14:34
469
Общество

Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
113
Кино

Disney снимает третий сезон «Мандалорца»

Газета.Ru 04:26
4
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru 09:43
877
Кино

Сериал «Мир Дикого Запада» продлен на четвертый сезон

Афиша Daily 15:20
3
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС вчера в 10:37
12K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
449
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК 16:07
69
Шоу-бизнес

«Дорогие хамоватые люди, можете плюнуть мне в лицо»: Чулпан Хаматова ответила на травлю за роль Зулейхи

В очередной раз высказать свою точку зрения Хаматова по доброй традиции решила в Инстаграме благотворительного фонда «Подари жизнь», за подопечных которого Чулпан бьется не первый год.
Комсомольская правда 13:33
2
Футбол

Роналдо в самоизоляции провел жеребьевку под гимн Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо воссоздал жеребьевку Лиги чемпионов в рекламе одного из спонсоров турнира.
Матч ТВ 15:30
Экономика

Центробанк просит Минэкономразвития сдержать активность Глазьева в СМИ

Москва, 22 апреля 2020, 18:07 — REGNUM Руководство Банка России попросило чиновников сдерживать информационную активность министра ЕЭК по интеграции и макроэкономике Сергея Глазьева, который на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, вновь вернулся к своей идее налога на валютные спекуляции.
REGNUM 11:07
104
Здоровье

Онкопациенты выступили против перепрофилирования онкоцентра им. Петрова в госпиталь для больных с COVID-19

Пациенты с раком запустили онлайн-петицию против планов перепрофилировать ГМИЦ онкологии им. Петрова в учреждение для больных с COVID-19.
Росбалт 11:15
1
Авто

Список попадающих под налог на роскошь автомобилей расширен в России

Prooren.ru 02:02
201
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru 01:56
1K
Общество

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 16:48
29
Общество

Назван главный способ распространения коронавируса

Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
59
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,3K
Политика

Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение войти в состав правительства Украины в качестве вице-премьера по реформам.
РБК 07:46
839
Происшествия

Расширение полномочий: какие права могут дать российским полицейским

Полномочия сотрудников российской полиции могут быть расширены. Сегодня стало известно о соответствующей инициативе правительства.
РЕН ТВ 16:18
3
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
2,8K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,2K
Политика

Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая

По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
1,4K
Автоспорт

Комментатор Алексей Попов: не факт, что «Мерседес» и «Ред Булл» переживут кризис

Комментатор Алексей Попов поделился мнением о возможном влиянии пандемии коронавируса на команды Формулы-1.
Чемпионат 09:15
Политика

Центр «Проектория» внесли в список иноагентов

Минюст России внес в реестр иностранных агентов Центр развития социальных инициатив «Проектория», сообщается на сайте министерства.
РБК 17:57
Культура

Скончалась американская актриса Ширли Найт

Национальная служба новостей 16:59
Транспорт

Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве

"За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 14:42
19
Авто

В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для автомобилей

В прошлом месяце "РГ" рассказывала, что московский институт ФГУП НАМИ (разработчик Aurus) продолжает работу над самым мощным двигателем V12.
Российская газета 02:00
8
Политика

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
РИА Новости 15:54
131
Как работают Яндекс.Новости?
Главное