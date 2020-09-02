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Российская газета
Российская газета

В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам

Доля реструктуризаций задолженности по кредитным картам в России сильно выросла к начала августа. Об этом говорится в исследовании АКРА "Розничное кредитование получило вакцину от кризиса".В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
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Российская газета

Без должной отдачи

Российская газета11:33
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

РБК17:00
Интерфакс

Аналитики предупредили банки о потере 600 млрд рублей из-за реструктуризации кредитов

Интерфакс01:19
REGNUM

В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам

REGNUM01:59
Коммерсантъ

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Коммерсантъ21:42
ТАСС

АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

ТАСС17:32
ПРАЙМ

Банки срежут самые выгодные условия по кредитным картам

ПРАЙМ07:53

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
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Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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РФПИ заключил соглашение с Индией на производство вакцины «Спутник V»

Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
РИА Новости11:08
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Для президента США создадут сверхзвуковой «Борт номер один»

Месяцем ранее ВВС США заключили с компанией Hermeus Corporation контракт, в рамках которого разработчики должны будут оценить возможность конвертации разрабатываемого фирмой сверхзвукового самолета M5 в «Борт номер один».
N+106:35
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