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Российская газета
Российская газета

В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам

Доля реструктуризаций задолженности по кредитным картам в России сильно выросла к начала августа. Об этом говорится в исследовании АКРА "Розничное кредитование получило вакцину от кризиса".В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
Подробнее о событии
Интерфакс

Аналитики предупредили банки о потере 600 млрд рублей из-за реструктуризации кредитов

Интерфакс01:19
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

РБК17:00
Известия

В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам

Известия23:12
Lenta.ru

У российских банков нашли новую «проблемную зону»

Lenta.ru22:22
Коммерсантъ

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Коммерсантъ21:42
ТАСС

АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

ТАСС17:32
REGNUM

В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам

REGNUM01:59

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Ведомости00:32
1K

Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп.
Газета.Ru03:02
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Медведев: Россия не изменит свои геополитические приоритеты

Россия не изменит свои геополитические приоритеты, а сложная реакция Японии на деятельность нашей страны на Курильских островах напрасна, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".
Российская газета04:06
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Минобороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении датских границ

Как следует из сообщения, 28 августа текущего года истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота был поднят в воздух для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США.
Военное деловчера в 23:09
3

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфакс03:32
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Тедеско и Семак поборются за звание лучшего тренера месяца в РПЛ

На награду претендуют главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско, (14 очков в шести матчах), наставник «Зенита» Сергей Семак (13 очков в шести матчах), тренер «Сочи» Владимир Федотов (12 очков в шести матчах), главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков (11 очков в шести матчах) и наставник «Ахмата» Андрей Талалаев (10 очков в шести матчах).
Metaratings04:04