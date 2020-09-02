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Российская газета
Российская газета

В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам

Доля реструктуризаций задолженности по кредитным картам в России сильно выросла к начала августа. Об этом говорится в исследовании АКРА "Розничное кредитование получило вакцину от кризиса".В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
Подробнее о событии
Интерфакс

Аналитики предупредили банки о потере 600 млрд рублей из-за реструктуризации кредитов

Интерфакс01:19
REGNUM

В России выросла доля реструктуризации долгов по кредитным картам

REGNUM01:59
Коммерсантъ

Доля реструктуризации по кредитным картам увеличилась с 1% до 12%

Коммерсантъ21:42
Lenta.ru

У российских банков нашли новую «проблемную зону»

Lenta.ru22:22
Известия

В России увеличилась доля реструктуризации по кредитным картам

Известия23:12
ТАСС

АКРА ожидает дальнейший рост объема реструктуризаций кредитов россиянам

ТАСС17:32
РБК

Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам

РБК17:00

В Екатеринбурге сильный ветер повалил деревья

В Екатеринбурге жители в соцсетях делятся фотографиями поваленных ветром деревьев - таковы последствия непогоды, сообщает e1.ru.Накануне свердловчан предупредили - порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, а также возможны сильные дожди.
Вестник04:55

Врач рассказала о роли чеснока и имбиря в укреплении иммунитета

Полезность употребления имбиря и чеснока для здоровья сильно преувеличена, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Как пояснила врач-иммунолог Марина Аплетаева, употребление этих продуктов в больших количествах в сезон дождей и холодов не поможет укрепить иммунную систему.
Уфимские Заметки05:16
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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене Сафронова

Лефортовский суд Москвы в среду продлил на три месяца заключение под стражу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости05:25
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Кремль рассчитывает на детальное разбирательство по делу Сафронова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает на детальное разбирательство по делу обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова в соответствии с законом РФ.
ТАСС05:41

Гинцбург рассказал об условиях для повторного заражения коронавирусом

Риск повторного заражения коронавирусом SARS-CoV-2 существует, заявил РИА Новости глава Национального исследовательского центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости04:46
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В ЕАЭС могут начать выпускать обезличенные пачки сигарет

Подкомиссия по техрегулированию правкомиссии РФ по экономическому развитию и интеграции поддержала инициативу Минздрава РФ по введению на территории ЕАЭС обезличенных табачных пачек - стандартных простых упаковок без возможности размещения на них товарных знаков, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на копию протокола заседания, подписанного первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
РИА Новости02:16
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