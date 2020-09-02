В России резко выросла доля реструктуризаций по кредитным картам
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Доля реструктуризаций задолженности по кредитным картам в России сильно выросла к начала августа. Об этом говорится в исследовании АКРА "Розничное кредитование получило вакцину от кризиса".В источнике
С чего всё началось
Эксперты выявили всплеск реструктуризаций долгов по кредиткам
На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими (53%) или ипотечными (42%). На кредитные карты приходился всего 1% от портфеля кредитов с пересмотренными условиями, но к 1 августа доля реструктуризаций по кредиткам подскочила до 12%.
РБК17:00
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