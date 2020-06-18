Энергетика

Urbc.RuUrbc.RuВ России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95

Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума. Согласно данным биржи, стоимость 1 т бензина АИ-95 «премиум» возросла до 57 тыс. 209 руб. (+0,89%).
Читать в источнике
Комментировать3,9K
с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов
 по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).
Вести.Ru11:26

Подробнее о событии

Оптовые цены на бензин достигли максимума и в ближайшие дни пойдут вниз

Комсомольская правда15:08

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Газета.Ru15:06

Что произошло за день: среда, 17 июня

Интерфаксвчера в 13:50

Биржевые цены на бензин обновили рекорд второй день подряд

РБК08:25

Эксперты назвали основные причины роста стоимости бензина после снятия режима самоизоляции

ТАСС07:57

Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал

РИА Новостивчера в 19:01

Цены на бензин вырвались из карантина

Коммерсантъ13:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:03, Ашберн
Политика

Экс-вице-губернатор Кировской области заявил в ФСБ на Навального

Бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов попросил ФСБ проверить высказывания Алексея Навального на предмет экстремизма.
РИА Новости Крым 14:05
6
Авто

Начались продажи китайской копии «Гелендвагена»

В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».
Тарантас Ньюс 06:17
Наука

Раскрыт механизм заражения коронавирусом через унитаз

НТВ вчера в 13:52
136
Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
10
Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:29
7
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
RT на русском 15:28
1K
Здоровье

В России начали клинические испытания вакцины от коронавируса

После вакцинации добровольцы останутся в изоляции на 28 дней 17 июня 2020 года в России начались клинические исследования вакцины от COVID-19.
Pro Город Киров вчера в 09:54
306
Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ вчера в 15:07
10
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
49
Кино

В перезапуске мультфильма «Ну, погоди» появились новые персонажи

ИнфоСМИ 08:56
81
Наука

Ученые назвали эффективный способ вернуть молодость

Стерлеград 02:00
26
Политика

Умер экс-глава Чувашии Игнатьев

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом.
Газета.Ru 15:22
351
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
787
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,3K
Общество

Минпросвещения признало действительными все выданные аттестаты

Российские школьники получат аттестат без экзаменов По данным агентства, в документе признаются действительными все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в завершившемся учебном году.
Национальная служба новостей 14:59
2
Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
780
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева хранит платье с первого свидания с Павлом Волей

В своем микроблоге девушка поделилась архивным фото в коротком платье с мелким принтом и белоснежным воротником.
Srnsk 03:07
15
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
794
Авто

Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап»

По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
21
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
19
Общество

Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать

Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:22
360
Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru вчера в 05:59
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
31
Кино

Кирилл Серебренников снимет сериал об Андрее Тарковском

Серебренников выступает режиссером и сценаристом проекта. Сроки выхода сериала пока неизвестны.
Эхо Москвы вчера в 09:31
33
Армия и оружие

Китай: Украина опозорилась, вступив в конфронтацию с Россией

Киев поставлял РФ двигатели вплоть до 2014 года.
ГЛАС.RU 09:18
9
Здоровье

Коронавирус в Ивановской области ведет себя все тише

18 июня федеральный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в Ивановской области прибавилось 83 подтвержденных диагноза COVID-19.
Слухи и Факты 03:28
Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
9,8K
Происшествия

В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
150
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,4K
Общество

В столичных МФЦ отменили предварительную запись

В многофункциональных центрах госуслуг "Мои документы" с четверга, 18 июня, отменяется предварительная запись для посетителей, которая была введена в рамках режима повышенной готовности.
Интерфакс 09:31
69
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное