Энергетика
Urbc.RuВ России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95
Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума. Согласно данным биржи, стоимость 1 т бензина АИ-95 «премиум» возросла до 57 тыс. 209 руб. (+0,89%).
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с чего всё началось
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 18 июня достигла впервые отметки 57,314 тысячи рублей за тонну, согласно данным торгов по национальному индексу (отражает средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России).Вести.Ru11:26
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