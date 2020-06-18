с чего всё началось

Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума. Согласно данным биржи, стоимость 1 т бензина АИ-95 «премиум» возросла до 57 тыс. 209 руб. (+0,89%).

В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95

Авто Начались продажи китайской копии «Гелендвагена» В Китае концерн BAIC начал продажи обновлённого внедорожника Beijing BJ80, который является недорогим аналогом «Гелендвагена».

Экономика Отечественные смартфоны убирают с полок Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ"). 10

Общество Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 7

Общество Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора. 1K

Здоровье В России начали клинические испытания вакцины от коронавируса После вакцинации добровольцы останутся в изоляции на 28 дней 17 июня 2020 года в России начались клинические исследования вакцины от COVID-19. 306

Экономика «ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк. 10

Политика Умер экс-глава Чувашии Игнатьев Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник. По данным источника, он болел коронавирусом. 351

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 787

Общество Минпросвещения признало действительными все выданные аттестаты Российские школьники получат аттестат без экзаменов По данным агентства, в документе признаются действительными все аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в завершившемся учебном году. 2

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 780

Авто Появились изображения «тяжелого» УАЗ «Пикап» По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350). 21

Шоу-бизнес Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды. 19

Здоровье Коронавирус в Ивановской области ведет себя все тише 18 июня федеральный оперативный штаб по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в Ивановской области прибавилось 83 подтвержденных диагноза COVID-19.

Политика Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. 9,8K