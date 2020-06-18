С начала июня цена тонны Аи-95 выросла более чем на 9% и достигла исторического максимума. За среду стоимость тонны Аи-92 выросла на 0,59%, до 49,679 тыс. руб.

с чего всё началось

Цены на бензин марки АИ-95 по итогам торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи 17 июня достигли исторического максимума. Согласно данным биржи, стоимость 1 т бензина АИ-95 «премиум» возросла до 57 тыс. 209 руб. (+0,89%).

В России резко выросли биржевые цены на бензин марки АИ-95

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