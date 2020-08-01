Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России резко выросли цены на яблоки

В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30–45%. К примеру, яблоки сорта "Фуджи" подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, "Гала" — на 44%, "Голден Делишес" — на 38%.
Читать в источнике
Комментировать191
с чего всё началось

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.
РБК02:00

Подробнее о событии

Цены на яблоки в России выросли почти на треть

Life.ru06:47

В России резко подорожали яблоки

Московский Комсомолец06:18

В России резко подорожали яблоки

Lenta.ru03:46

В России резко выросли цены на яблоки

Газета.Ru05:48

Яблоки резко подорожали в России

Телеканал 360°05:24

Цены на яблоки в России летом 2020 года выросли почти на 30%

REGNUM05:53

Яблоки подорожали в рознице почти на треть

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Политика

Российские дипломаты встретились с 33 задержанными в Белоруссии

В Белоруссии в пятницу вечером российские дипломаты посетили 33 граждан РФ, обвиняемых в подготовке теракта и массовых беспорядков.
Вести.Ru 05:49
225
Общество

Выплаты по 10 тыс. руб. В ПФР сделали заявление о третьей волне выплат

Напомним, что в июне и июле в России семьи с детьми в возрасте до 16 лет получили две единовременные выплаты в размере 10 тыс. руб. Выплата начислялась вне зависимости от уровня дохода семьи.
Konkurent.ru 03:10
195
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
906
Здоровье

Сотни детей заразились коронавирусом в американском детском лагере

В летнем лагере в американском штате Джорджия коронавирусом заболели сотни детей, сообщила местная служба здравоохранения.
Взгляд.ру 05:59
Происшествия

Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

Известия 04:10
80
Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
40
Происшествия

В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае

Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Космос

Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом

Актуальные Новости 29 июля в 11:33
3
Общество

Коронавирус охватил рекордное количество районов Омской области

Пять новых заболевших нашли в Любинском районе, три — в Тарском.
Город55.ру 06:07
1
Кино

Ван Дамм сыграет секретного агента в комедийном боевике для Netflix

Сам актер рассказал, что в картине будет много экшена, и к тому же она не лишена юмора. О дате выхода фильма не сообщается.
Evo-rus.com 02:34
10
Футбол

Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана

Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Общество

В России завершены клинические испытания вакцины от коронавируса

Минздрав ожидает еще двух заявлений на клинические испытания вакцины от COVID-19.
Коммерсантъ 03:38
663
Происшествия

Суд Петербурга продлил срок задержания супруге рэпера Картрайта

Смольнинский районный суд Петербурга на 72 часа продлил срок задержания супруги украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве.
ТАСС 06:47
Фигурное катание

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:50
5
Происшествия

Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

Российская газета 05:11
5
Кино

Режиссер «Сумерек» высказалась о продолжении съемок саги

Новость о новом творении автора знаменитой саги тут же подстегнула поклонников истории о вампирах и любви, которые теперь интересуются, не стоит ли ожидать продолжения экранизации истории.
Актуальные Новости вчера в 08:45
Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
3
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
298
Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
1,3K
Экономика

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4%

ВВП стран Евросоюза во втором квартале сжался на 14,4% Европейская экономика на фоне ограничительных мер во втором квартале 2020 года продемонстрировала историческое падение — ВВП стран Евросоюза, по данным Евростата, сократился в апреле—июне сразу на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Коммерсантъ вчера в 08:46
18
Футбол

«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

Российская газета 05:31
Политика

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Газета.Ru 06:23
67
Наука

Созданы миниатюрные роботы-оригами для прочистки артерий от тромбов

Ридус вчера в 10:01
Футбол

«Арсенал» победит «Челси» в финале Кубка Англии 1 августа

«Арсенал» в полуфинале Кубка Англии выбил «Манчестер Сити» и теперь имеет единственный шанс пробиться в еврокубки через победу над «Челси».
ODDS.ru 30 июля в 02:29
Технологии

В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ вчера в 04:44
84
Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

Газета.Ru вчера в 05:42
383
Экономика

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
Вести.Ru вчера в 09:46
87
Единоборства

Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Экономика

Эксперты рассказали, куда вкладывать деньги на фоне падения рубля

Эксперты рассказали, куда лучше вкладывать деньги на фоне падения стремительно теряющего свои позиции рубля.
Актуальные Новости 03:32
12
Армия и оружие

Пентагон уличили в заимствовании идей у российской ПВО

Газета.Ru 03:03
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное