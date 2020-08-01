В розничную цену, напоминает он, включаются еще затраты сетей на хранение продукции в распределительных центрах и расходы на реализацию. В июле 2020 года цены на основные сорта яблок в России стали выше прошлогодних на 30–45%, сообщила старший консультант компании «НЭО Центр» Анастасия Сысоева.

с чего всё началось

В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30–45%. К примеру, яблоки сорта "Фуджи" подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, "Гала" — на 44%, "Голден Делишес" — на 38%.

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