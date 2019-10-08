Недвижимость
Expert.ruВ России резко выросли цены на жилье
В документе говориться, что к осени 2019 года метр вторичного жилья стоит в среднем 65,4 тысячи рублей за метр. Эксперты компании называют такой рост цен рекордным, начиная с 2015 года. Также сообщается, что цены на «вторичку» выросли во всех без исключения регионах России.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперты: российский рынок «вторички» достиг баланса спроса и предложения
РИА Новости07 октября в 04:56
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Политика
Минюст объяснил внесение ФБК в список иноагентов
Минюст внес основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в список организаций, выполняющих функцию иностранных агентов, так как фонд выполнял политические функции.
РБК 09:16
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции
Российская газета 08:56
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Родник мира».
РБК 09:26
Энергетика
Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом»
Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».
Gazeta.SPb 06:50
Политика
Медведев назначил нового главу Росгидромета
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Игоря Шумакова новым главой Росгидромета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Олега Осипова.
РБК 08:02
Авто
Появились первые изображения нового Mitsubishi Outlander
Пару недель назад Mitsubishi вывел на тесты новое поколение кроссовера Outlander.
Автоновости дня 03:57
Шоу-бизнес
Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма
В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Футбол
Жена Варди ответила на обвинение в передаче информации о супруге Руни
Жена нападающего "Лестер Сити" Джейми Варди Ребека ответила на обвинения супруги форварда "Ди-Си Юнайтед" Уэйна Руни Колин в том, что она сливала личную информацию в The Sun, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 09:40
Армия и оружие
В Польше назвали хорошей закалку российского спецназа в Сирии
Актуальные Новости 00:47
Политика
Шнуров написал стихотворение об отдыхе Путина в тайге
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге.
Lenta.ru 07:36
Шоу-бизнес
Видео: Анна Нетребко спела отрывок из оперы в шортиках с Микки Маусом
На кадрах певица в домашней пижаме с Микки Маусом исполнила отрывок из оперы итальянского композитора Джузеппе Верди.
Пятый канал 02:53
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК вчера в 07:26
Происшествия
Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе
Власти ЛНР ранее сообщали, что разведение сил, запланированное на 12:00 мск, сорвано по вине украинской стороны.
News.ru 08:06
Армия и оружие
Российская подлодка провела учебные пуски ракет «Калибр» в Черном море
Российская подводная лодка «Колпино» выполнила учебные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» в акватории Черного моря по береговой и морской целям.
BFM.ru 10:05
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
В августе компанию обязали выплатить $572 млн по делу об опиоидах, а в прошлом году штрафом в $4,5 млрд для Johnson & Johnson закончился суд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
РБК 04:24
Происшествия
Жителя Ростовской области осудили за шпионаж в пользу Украины
Житель поселка Чертково Ростовской области Владимир Моргунов признан виновным в государственной измене и шпионаже в пользу Украины.
Российская газета 07:52
Волейбол
Сборная России проиграла Польше на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от Польши в рамках шестого тура проходящего в Японии Кубка мира.
Sport24.ru 04:09
Единоборства
Официально объявлен бой Федора Емельяненко с Квинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко 29 декабря проведет поединок с Квинтоном Джексоном в Японии в рамках совместного турнира Bellator и Rizin.
Allboxing.ru 05:01
Баскетбол
В Китае приостановили показ матчей НБА из-за скандального твита
Китайский государственный телеканал CCTV приостановил показ предсезонных матчей НБА.
Чемпионат вчера в 08:08
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в немецком Галле
Появилось первое видео с места стрельбы в немецком городе Галле, сообщает РЕН ТВ в среду, 9 октября.
Известия 07:53
Здоровье
Диетолог назвала продукт, снижающий риски возникновения рака и диабета
РИА Новости 07 октября в 02:24
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Discover24 вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных
Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.
Русская Планета 04:53
Происшествия
ФБР назвало наиболее активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обозначило серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Rostov gazeta вчера в 11:54
Спорт
40-летняя гимнастка Светлана Хоркина сообщила о беременности
О беременности 40-летняя спортсменка рассказала, отвечая на вопрос о том, посетит ли она международный форум "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru 03:38
Футбол
ЦСКА сыграет контрольный матч с «Коломной» во время паузы на игры сборных
Футболисты ЦСКА проведут контрольный матч с подмосковной "Коломной" во время паузы на игры сборных, сообщается на официальном сайте армейского клуба.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие
Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
Ударный вертолет Ми-35П снес трибуны со зрителями во время военного парада в Индонезии. Видео инцидента появилось в Сети.
Известия 07:56
Политика
CNN: США скоро объявят о выходе из Договора по открытому небу
Администрация американского лидера Дональда Трампа скоро объявит, что планирует выйти из Договора по открытому небу.
RT на русском 00:44
Гаджеты
Xiaomi представила Redmi Note 8 Pro
Naked Science 06:46