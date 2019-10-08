Недвижимость

Expert.ruExpert.ruВ России резко выросли цены на жилье

В документе говориться, что к осени 2019 года метр вторичного жилья стоит в среднем 65,4 тысячи рублей за метр. Эксперты компании называют такой рост цен рекордным, начиная с 2015 года. Также сообщается, что цены на «вторичку» выросли во всех без исключения регионах России.
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