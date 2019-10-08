В документе говориться, что к осени 2019 года метр вторичного жилья стоит в среднем 65,4 тысячи рублей за метр. Эксперты компании называют такой рост цен рекордным, начиная с 2015 года. Также сообщается, что цены на «вторичку» выросли во всех без исключения регионах России.

В России резко выросли цены на жилье

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии Стоящий на вооружении ВВС Индонезии вертолет Ми-35П российского производства снес декорации и трибуны во время парада по случаю 74-й годовщины с момента создания Вооруженных сил государства.

Энергетика Шведский суд закроет спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» Сегодня 9 октября Шведский суд начинает рассмотрение апелляции, направленной «Газпромом», который хочет оспорить решение Стокгольмского суда по делу с украинским «Нафтогазом».

Спорт 40-летняя гимнастка Светлана Хоркина сообщила о беременности О беременности 40-летняя спортсменка рассказала, отвечая на вопрос о том, посетит ли она международный форум "Россия – спортивная держава" в Нижнем Новгороде.

Шоу-бизнес Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несанкционированной акции Мосгорсуд признал законным приговор участнику несанкционированной акции Кириллу Жукову, получившему три года колонии за удар по шлему росгвардейца.

Культура Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Шоу-бизнес Парализованная Заворотнюк легла в центр для тяжелобольных Актриса Анастасия Заворотнюк после выписки из Европейского медицинского центра легла в реабилитационную клинику для восстановления тяжелобольных.

Происшествия В Луганской области националисты подрались с полицией Ранее сайт "Громадське ТВ" ("Общественное телевидение") сообщил, что украинские правоохранители пропустили через блокпост в Луганской области группу националистов, которые направлялись в населенный пункт Золотое, чтобы помешать разведению сил.

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» В "подразделении 29155" служат люди, которые путешествовали в страны Европы, а также прошли "через кровавые войны в Афганистане, Чечене и на Украине", а их работа, "согласно оценке западных разведслужб, настолько секретна, что об их существовании, скорее всего, не знали даже другие подразделения ГРУ".

Единоборства Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.