В сети "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в июне продажи устройств стоимостью до 5 тыс. руб. выросли на 74%, а основную часть в продажах с долей 38% заняли смартфоны стоимостью от 5 тыс. до 10 тыс. руб. В тройке лидеров по количеству проданных устройств, по данным компании, были Samsung, Honor и Xiaomi, а по выручке — Samsung, Apple и Honor.

с чего всё началось

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