Общество
Российская газетаВ России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей. Ажиотаж наблюдался в первые дни июня и июля, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные независимых региональных розничных сетей электроники.
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с чего всё началось
В сети "Вымпелкома" (бренд "Билайн") в июне продажи устройств стоимостью до 5 тыс. руб. выросли на 74%, а основную часть в продажах с долей 38% заняли смартфоны стоимостью от 5 тыс. до 10 тыс. руб. В тройке лидеров по количеству проданных устройств, по данным компании, были Samsung, Honor и Xiaomi, а по выручке — Samsung, Apple и Honor.Коммерсантъвчера в 18:06
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В дни выплат детских пособий был всплеск продаж смартфонов стоимостью до ₽10 тыс
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