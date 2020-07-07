Коронавирус
Российская газетаВ России резко выросли продажи недорогих смартфонов
В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей. Ажиотаж наблюдался в первые дни июня и июля, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные независимых региональных розничных сетей электроники.
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с чего всё началось
Продажи устройств стоимостью до 10 тыс. руб. сразу после выплат показали рост на 48%. Это поддержало российский рынок после спада в период самоизоляции: он единственный из европейских показал рост, отмечают эксперты.Коммерсантъвчера в 18:06
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Ритейлеры зафиксировали всплеск продаж недорогих смартфонов после выплат на детей
Ведомостивчера в 23:22
В дни выплат детских пособий был всплеск продаж смартфонов стоимостью до ₽10 тыс
Znak.comвчера в 23:23
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«Русал» назвал неожиданным размер штрафа Росприроднадзора «Норникелю»
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Daily Storm вчера в 07:54
Армия и оружие
Угрожавший Севастополю командующий ВМС Украины оказался болтуном
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В Крыму выявлено еще 28 случаев коронавируса
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КИА 02:55
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ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
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Политика
В США могут запретить китайскую социальную сеть TikTok
Вашингтон, 7 июля 2020, 08:13 — REGNUM Использование социальной сети для обмена короткими видеороликами TikTok китайской компании ByteDance на территории США может оказаться под запретом.
REGNUM 01:13
Здоровье
Вирусолог оценила вероятность возникновения вспышки бубонной чумы
Вирусолог подчеркнула, что опасность чумы резко уменьшилась после возникновения антибиотиков, которые хорошо ее лечат.
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Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 05 июля в 04:00
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В Луганской области разрушили знак «Украина»
В посёлке Станица Луганская Луганской области Украины разрушен знак с надписью «Украина», возбуждено уголовное дело.
RT на русском 02:43
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В России сообщили о тайных переговорах с другими странами по делу MH17
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Lenta.ru вчера в 05:17
Общество
В России выявили 6368 новых случаев коронавируса
Число подтвержденных случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368, до 694 230, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:32
Общество
В Самаре могут ужесточить ограничения из-за коронавируса
По 4 пациента зарегистрировали в Новокуйбышевске и Ставропольском районе.
Терра 01:08
Общество
В Атланте объявили режим ЧП и ввели Нацгвардию из-за беспорядков
Мойка78 вчера в 21:40
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой
РИА Новости вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета вчера в 01:09
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В Крыму прошли обыски у предполагаемых сторонников «Хизб ут-Тахрир»
Сотрудники правоохранительных органов сегодня ранним утром приступили к обыскам у предполагаемых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в РФ.
Российская газета 02:15
Политика
В кабмине поддержали запрет на двойное гражданство для послов РФ
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий послам и постоянным представителям РФ в международных организациях иметь двойное гражданство и вид на жительство за рубежом.
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Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
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Происшествия
В Новосибирской области коронавирус выявили у 106 человек
Сто шесть новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались четыре человека, сообщил в понедельник на оперативном совещании в областном правительстве министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
РИА Новости вчера в 00:08
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
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РИА Новости вчера в 09:35
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
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RT на русском 01:10
Общество
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса»
В Москве задержали советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает Telegram-канал LifeShot.
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