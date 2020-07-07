Продажи устройств стоимостью до 10 тыс. руб. сразу после выплат показали рост на 48%. Это поддержало российский рынок после спада в период самоизоляции: он единственный из европейских показал рост, отмечают эксперты.

с чего всё началось

В России зафиксирован всплеск продаж смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей. Ажиотаж наблюдался в первые дни июня и июля, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные независимых региональных розничных сетей электроники.

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