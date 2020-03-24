В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м. Данных в натуральном выражении оператор не приводит.

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Политика Путин примет участие в экстренном саммите G20 "26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.

Общество Лукашенко рассчитывает на ослабление коронавируса к Пасхе Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином выразил надежду на то, что коронавирусная инфекция ослабит свои позиции до наступления православной Пасхи.

Происшествия В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.

Здоровье Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.

Финансы Доллар опустился ниже 80 рублей Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Политика Путин созвал совещание по коронавирусу Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".

Общество Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.

Кино Сценарист «Заклятия 3» заявил, что новый фильм удивит зрителей Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.