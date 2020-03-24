Коронавирус

РБКРБКВ России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м. Данных в натуральном выражении оператор не приводит.
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с чего всё началось

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
РБК08:14

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В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

РБК08:14

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Московский Комсомолец08:59

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

Говорит Москва09:25

В России резко выросли продажи патронов и бит

РЕН ТВ09:22

Продажи патронов взлетели в России на фоне пандемии коронавируса

News.ru09:31

Россияне начали закупаться патронами и бейсбольными битами

Pravda.Ru09:09

В России вырос спрос на бейсбольные биты и патроны

ГЛАС.RU09:36
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Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Общество

Льва Лещенко госпитализировали в больницу в Коммунарке

РБК 09:20
Политика

Путин в желтом защитном костюме от коронавируса попал на видео

Lenta.ru 09:15
Общество

Лукашенко рассчитывает на ослабление коронавируса к Пасхе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Китая Цуй Цимином выразил надежду на то, что коронавирусная инфекция ослабит свои позиции до наступления православной Пасхи.
Газета.Ru 07:38
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
РИА Новости 08:52
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Здоровье

Почему вирус сильнее всего поразил Южную Европу

Вирус как будто придуман специально для медленных консервативных обществ с высокой долей пожилого населения, с врачами, привыкшими к привилегированному положению и консервативными семьями с высокой социальной активностью любимых и уважаемых стариков.
Ридус вчера в 19:42
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности от коронавируса в Италии

В понедельник, 23 марта, эксперты назвали ещё одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии.
Piter.tv вчера в 15:17
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

Курс доллара расчетами «завтра» на 16:01 мск снижался на 17 копеек, до 79,76 рубля, курс евро рос на 63 копейки, до уровня 86,03 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Известия вчера в 09:16
Политика

Путин созвал совещание по коронавирусу

Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:31
Общество

Бизнесу Москвы дали отсрочку по налогам и арендным платежам

Срок оплаты аренды за апрель, май и июнь компаниям в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма, которые арендуют у Москвы земельные участки и нежилые объекты.
Ведомости 09:58
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Кино

Сценарист «Заклятия 3» заявил, что новый фильм удивит зрителей

Американский кинематографист Дэвид Лесли Джонсон, который написал сценарий к третьей части хоррора "Заклятие", сообщил в Твиттере, что новый фильм удивит зрителей и будет отличаться от первых двух.
РИА Новости вчера в 20:06
Музыка

В Новокузнецке сняли клип-пародию на Little Big про коронавирус

В пародии на песню группы Little Big рассказывается о том, почему отменили Евровидение и как не заразиться коронавирусом.
Город новостей 04:15
Армия и оружие

В Италии определили город для работы военных вирусологов из России

Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Известия 06:59
Энергетика

Румас: нефть пойдёт в Белоруссию без премий для компаний РФ

Минск, 24 марта 2020, 15:23 — REGNUM Власти Белоруссии и России договорились о поставках нефти без премий для российских компаний.
REGNUM 08:23
Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

РБК 09:26
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Армия и оружие

Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море.
Вести.Ru вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски опубликовала фото с обнажённой грудью

Супермодель Эмили Ратаковски опубликовала откровенное фото, представ перед поклонниками без бюстгальтера.
Discover24 вчера в 15:35
Здоровье

Нобелевский лауреат Майкл Левитт предсказывает быстрое окончание пандемии коронавируса

Сотрудник Стэнфордского университета, нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт предсказал скорое окончание пандемии коронавируса, пишет Los Angeles Times.
BFM.ru вчера в 13:26
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Общество

Бассейны и фитнес-центры закрываются в Нижегородской области

Все бассейны, фитнес-центры и аквапарки закрываются в Нижегородской области с 24 марта.
Newsroom24 09:51
Игры

Бесплатные выходные в Ghost Recon Breakpoint пройдут на этой неделе

Ubisoft объявила, что на этой неделе в Ghost Recon Breakpoint пройдут бесплатные выходные.
Игромания.ру 07:09
Здоровье

Роспотребнадзор заявил об иммунитете к коронавирусу у переболевших им

Роспотребнадзор сообщил СМИ об иммунитете к коронавирусу у переболевших им. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:17
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
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