Коронавирус
ИжевскИнфо.РУВ России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит
В период с 9 по 22 марта в России на 130% увеличились продажи комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 29% выросли продажи бейсбольных бит.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБК08:14
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