В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.

с чего всё началось

В период с 9 по 22 марта в России на 130% увеличились продажи комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 29% выросли продажи бейсбольных бит.

В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

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