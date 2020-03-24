Коронавирус

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУВ России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В период с 9 по 22 марта в России на 130% увеличились продажи комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 29% выросли продажи бейсбольных бит.
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В России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит

В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.
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