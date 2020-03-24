Коронавирус
РБКВ России резко выросли продажи патронов и бейсбольных бит
Потребители стали выбирать более дешевые модели бит (средний чек снизился на 11%, до 405 руб.), а на патроны тратят больше: текущий чек покупки комплекта составил 2,48 тыс. руб. — на 53% выше, чем в 2019-м. Данных в натуральном выражении оператор не приводит.
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с чего всё началось
В России с 9 по 22 марта объем продаж (в стоимостном выражении) комплектов патронов для спортивной и охотничьей стрельбы увеличился на 130% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бейсбольных бит — на 29%.РБК08:14
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