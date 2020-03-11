В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.

с чего всё началось

В январе в России было продано удивительно большое количество смартфонов. Более трех миллионов штук – таковы итоги продаж смартфонов в Российской Федерации в январе. Это на 19,5 процента больше, чем в январе 2019 года.

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