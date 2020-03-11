Экономика
Московский Комсомолец в Марий ЭлВ России резко выросли продажи смартфонов
В январе в России было продано удивительно большое количество смартфонов. Более трех миллионов штук – таковы итоги продаж смартфонов в Российской Федерации в январе. Это на 19,5 процента больше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось
В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.Ведомостивчера в 17:41
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Авто
Обновленная российская Hyundai Creta подорожала
Общество
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения страны может быть заражено коронавирусом, если страны Европы не примут меры по борьбе с эпидемией, пишет Reuters.
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Неизвестные «заминировали» самолет, вылетевший из Иркутска в Москву
Самолет штатно следует в пункт назначения - аэропорт "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
Политика
Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов
За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
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Коронавирус может стать хроническим
Коронавирус COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Энергетика
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией
Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
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В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы
Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Технологии
«Связной» открыл магазины для геймеров
На прошлой неделе «Связной» открыл в Подмосковье первые три магазина компьютеров и аксессуаров для игр – «Связной Play».
Общество
Бойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
В Кремле получили информацию о том, что президент США Дональд Трамп не приедет на празднование юбилея Победы в Москву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Путин отверг предложение Терешковой по обнулению президентских сроков
Президент России Владимир Путин высказался против предложения Валентины Терешковой по обнулению президентских сроков.
Общество
«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России
Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Общество
Белоруссия представила России новые предложения по поставкам нефти
Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Общество
Тысяча контактов больных COVID-19 в Москве находятся под наблюдением
Около тысячи человек, которые контактировали с заразившимися коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве, находятся под медицинским наблюдением.
Политика
Московский форум по безопасности перенесли на 2021 год
«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — сообщает Минобороны России.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик
В Роспотребнадзоре порекомендовали не пользоваться общественным транспортом в час пик.
Шоу-бизнес
Актриса Валентина Талызина госпитализирована
Знаменитая актриса, народная артистка РСФСР Валентина Талызина попала в медицинское учреждение.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Транспорт
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Шоу-бизнес
Дизайнер Марина Голомаздина потеряла сына
6 марта у основательницы бренда 12STOREEZ Марины Голомаздиной родился долгожданный сын. Однако спустя 16 часов малыш умер.
Политика
СМИ США заявили о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
Издание The American Conservative распространило информацию, согласно которой ситуация в сирийской провинции Идлиб стала победой российского президента Владимира Путина над его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
Армия и оружие
Новый командующий иранскими cилами «Аль-Кудс» посетил Сирию
Алеппо, Сирия, 11 марта 2020, 14:19 — REGNUM Новый командующий иранскими силами «Аль-Кудс» бригадный генерал Эсмаил Гаани посетил Сирийскую Арабскую Республику, город Алеппо.
Общество
Власти Украины ввели общенациональный карантин из-за коронавируса
Киев, 11 марта 2020, 16:36 — REGNUM Кабинет министров Украины объявил общенациональный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
Полная версия интервью с главой МИД Польши будет опубликована на сайте РБК 12 марта.
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.