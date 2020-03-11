Экономика

Московский Комсомолец в Марий ЭлМосковский Комсомолец в Марий ЭлВ России резко выросли продажи смартфонов

В январе в России было продано удивительно большое количество смартфонов. Более трех миллионов штук – таковы итоги продаж смартфонов в Российской Федерации в январе. Это на 19,5 процента больше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Ведомостивчера в 17:41

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В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41

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«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

В России продажи смартфонов аномально выросли

Газета Кемерова04:43
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Обновленная российская Hyundai Creta подорожала

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Интерфакс 10:43
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Lenta.ru 04:39
Происшествия

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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
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«В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год», — сообщает Минобороны России.
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Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

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Коммерсантъ 08:41
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Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
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Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
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