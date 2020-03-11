Экономика

Московский Комсомолец в Марий ЭлМосковский Комсомолец в Марий ЭлВ России резко выросли продажи смартфонов

В январе в России было продано удивительно большое количество смартфонов. Более трех миллионов штук – таковы итоги продаж смартфонов в Российской Федерации в январе. Это на 19,5 процента больше, чем в январе 2019 года.
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с чего всё началось

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

В деньгах в январе 2020 г. рынок вырос на 23% – продажи принесли 50,4 млрд руб. Так быстро продажи в январе – феврале не росли уже несколько лет, удивляется Андреева: по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года "М. видео-Эльдорадо" увеличила продажи смартфонов в штуках на 43%, а в рублях – на 30%.
Ведомостивчера в 17:41

Подробнее о событии

В России зафиксирован аномальный спрос на смартфоны

НТВ05:11

«Ведомости» сообщили о неожиданном резком росте продаж смартфонов в России

Интерфакс03:44

СМИ сообщили о резком росте продаж смартфонов в России

Говорит Москва04:11

В России продажи смартфонов аномально выросли

Газета Кемерова04:43

В России зафиксировали аномальный спрос на смартфоны

News.ru01:52

В России аномально выросли продажи смартфонов

Lenta.ruвчера в 18:26

Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%

Ведомостивчера в 17:41
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:49, Ашберн
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru 16:27
Здоровье

Коронавирус впервые выявили у ребенка в России

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции сообщил о первом случае выявления коронавируса COVID-19 у ребенка в России.
Ридус 15:49
Экономика

В АКРА предупредили о возможности наступления финансового кризиса в РФ

Специалисты АКРА предупредили о том, что в РФ может наступить финансовый кризис.
Актуальные Новости 05:07
Хоккей

«Салават Юлаев» выиграл серию у «Авангарда» и сыграет с «Ак Барсом»

Уфимский "Салават Юлаев" стал последним участником второго раунда плей-офф Кубка Гагарина на Востоке, выиграв в шести матчах у "Авангарда".
Российская газета 13:22
Происшествия

На шахте «Заполярная-2» в Коми произошло задымление

Газета.Ru 15:59
Культура

Вдова Магомаева одобрила сыгравшего его Биковича

Вдова советского эстрадного певца Муслима Магомаева Тамара Синявская оценила выбор актера на главную роль в сериале о нем. По мнению Синявской, сербский артист Милош Бикович больше всех подошел на роль Магомаева.
Газета.Ru вчера в 06:06
Политика

Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России

По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
РИА Новости 10:20
Шоу-бизнес

Джигана могут лишить родительских прав из-за неадекватного поведения

Как сообщает Super, после агрессивного поведения своего супруга Самойлова приняла решение подать на развод и лишить отца четырёх детей родительских прав.
Вокруг ТВ 16:33
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
Политика

Трамп может объявить режим ЧС из-за коронавируса

Президент Соединённых Штатов рассматривает возможность введения общенационального режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
News.ru 14:32
Политика

Козак анонсировал новый механизм урегулирования конфликта в Донбассе

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, курирующий теперь украинское направление, анонсировал появление нового механизма урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ 16:21
Политика

Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
Фигурное катание

Канада отменила Чемпионат мира по фигурному катанию

Правительство Канады подтвердило 8-ой случай заболевания китайским коронавирусом и оменило проведение Чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает La Presse.
BFM.ru 16:42
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии

Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Ведомости 15:14
Наука

Сидеть на корточках оказалось полезно для здоровья

Авторы научной работы отметили, что хадза обычно сидели на корточках или на коленях.
МИР 24 вчера в 09:44
Наука

В России создали уникальные наноэлектроды для гибкой электроники

Новый вид нанопроволоки создали ученые Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из КНР и Германии.
РИА Новости вчера в 20:00
Политика

Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра здравоохранения России Татьяну Яковлеву и назначил ее на должность первого заместителя руководителя Федерального медико-биологического агентства, следует из распоряжения Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портал правовой информации.
РИА Новости 09:53
Футбол

Ливерпуль — Атлетико 1:0 (Перерыв)

ProstoProSport 07:32
Политика

Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.
РБК 08:01
Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Ведомости вчера в 13:45
Культура

Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя

Телеканал 360° 07:23
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Кино

Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO

NewInform 08:19
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс 10:43
Общество

В Ватикане украинские туристки нацарапали свои имена на фреске Рафаэля

В Ватикане украинские туристки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля, сообщает РЕН ТВ.
Общественное телевидение России вчера в 23:57
Политика

В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Российская газета 15:12
Общество

Карантин по коронавирусу в Москве вызвал вопросы

С 5 марта в Москве действует карантин — официально он называется «режимом повышенной готовности», введен указом мэра Москвы и предназначен для защиты от пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец вчера в 12:16
Энергетика

Работу газопровода «Сила Сибири» приостановят для профилактики

«Газпром» остановит на профилактику во второй половине марта магистральный газопровод «Сила Сибири», поставляющий газ из Якутии в Китай.
РБК вчера в 15:16
Политика

Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Lenta.ru 15:13
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