с чего всё началось

В первом полугодии 2020 года военные следователи отметили резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы — в 1,7 раза. Молодые люди чаще всего симулируют болезни, но также используют и другие способы избежать военной обязанности.

В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

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