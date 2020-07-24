Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

В первом полугодии 2020 года военные следователи отметили резкий всплеск фактов уклонения призывников от службы — в 1,7 раза. Молодые люди чаще всего симулируют болезни, но также используют и другие способы избежать военной обязанности.
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с чего всё началось
«Среди преступлений против военной службы существенно (в 1,7 раза) увеличилось число случаев уклонения от военной службы путем симуляции болезни или иным способом», — сообщил
 сайт Главного военного СУ СК России.
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В России выросло число уклонистов от военной службы

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В РФ резко выросло число уклонистов от службы в армии

News.ru05:08

В России резко выросло число уклоняющихся от службы в армии

Lenta.ru05:08

В России резко увеличилось число уклонистов от службы в армии

Газета.Ru05:12

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Резкий рост числа уклонистов заметили в армии России

Телеканал 360°04:56

В России резко выросло число уклонистов от службы в армии

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