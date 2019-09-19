Экономика

ИзвестияИзвестияКрасная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова сообщила, что красная рыба подорожала примерно на 15%. Опрошенные изданием участники рынка связывают подорожание с уменьшением улова на Дальнем Востоке.
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с чего всё началось

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.).
РБК19 сентября в 02:01

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Из-за снижения уловов в России подорожал лосось

REGNUM19 сентября в 19:16

Снижение улова обернулось резким подорожанием рыбы

Московский Комсомолец19 сентября в 05:32

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБК19 сентября в 02:01

В России резко подорожала рыба

Коммерсантъ19 сентября в 03:53

Красная рыба в России подорожала из-за снижения вылова

Известия19 сентября в 03:32

Лосось, горбуша и кета в России резко подорожали: Эксперты советуют переходить на водоросли

Царьград19 сентября в 03:15

В России резко подорожала рыба

URA.Ru19 сентября в 04:11
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Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать беспилотники

Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.
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Два офицера Росгвардии покончили с собой

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
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Сегодня младшей наследнице шоумена исполнилось 4 года, и в честь важной даты Ургант обнародовал свежий снимок дочери в своем микроблоге в Instagram.
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В Финляндии завели уголовное дело по российским волкособам

В Финляндии женщину заподозрили в незаконном ввозе волков из России и их скрещивании с собаками, что запрещено в стране.
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Общество

В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

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Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих в Париже

Газета.Ru 04:23
Политика

WP: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными

Президент США Дональд Трамп оценил политику Вашингтона на Украине, сообщила газета Washington post.
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Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

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Общество

Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера

О развитии болезни Альцгеймера свидетельствуют внезапные трудности с логическим мышлением и ориентацией в пространстве.
Российская газета 03:03
Политика

Канадский премьер Трюдо извинился за фото 18-летней давности

Газета.Ru 19 сентября в 13:35
Политика

В Брюсселе стартовали газовые консультации России, Украины и ЕК

Представители России, ЕС и Украины начали трехсторонние консультации по газу в Брюсселе.
Газета.Ru 19 сентября в 10:40
Гаджеты

В столице стартовали продажи iPhone 11

Molnet.ru вчера в 03:55
Игры

Стартовала продажа Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite: Легкая консоль Nintendo Switch Lite со встроенными контроллерами специально создана для игры в портативном режиме и представлена в трех цветах: желтый, серый и бирюзовый.
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Религия

Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Культура

Шустер подаст в суд на Коломойского

Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
Газета.Ru 06:08
Общество

Дом Versace представил ремейк платья Дженнифер Лопес с Grammy-2000

Итальянский дом Versace представил на неделе моды в Милане свою весенне-летнюю коллекцию, которая была вдохновлена успехом платья с тропическим принтом, в котором Дженнифер Лопес появилась на церемонии награждения Grammy 2000.
Телепрограмма вчера в 19:57
Политика

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

В следующей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет с 30 сентября по 4 октября, украинская делегация участвовать не будет, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.
Газета.Ru 07:22
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Евгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке»

Истина показывает, что Кононов не справился со Спартаком.
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Армия и оружие

Военные РФ досмотрели яхты под флагом Бразилии в Арктике

В Арктике экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» совместно с пограничниками провели досмотр яхты «Пангея» под флагом Бразилии.
Московский Комсомолец 06:40
Происшествия

В Петербурге водитель сбил полицейского за вопрос о парковке

В Петербурге сотрудники регионального Следственного комитета выясняют обстоятельства, при которых на 2-й Советской улице, это самый центр города, был сбит инспектор дорожно-патрульной службы Как сообщает СК по Санкт-Петербургу, в ведомстве есть все основания полагать, что инспектора сбили специально.
Российская газета 06:55
Армия и оружие

Стрельбу из «Змея Горыныча» и «Солнцепека» показали на видео

В сети появилось видео стрельбы самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».
Lenta.ru 02:28
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
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Футбол

ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Гуфа назвали главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк»

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Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
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Первый тест Huawei Mate 30 Pro в AnTuTu

Первый тест AnTuTu от Huawei Mate 30 Pro был опубликован и показывает, что чип собственного дизайна HiSilicon компании Huawei догоняет конкурентов от Qualcomm и Apple, и оставляет за собой возможность занять первое место.
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Политика

Министр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Гвардиола назвал своего преемника в «Манчестер Сити»

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Политика

Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России

Телеведущая Ольга Скабеева ответила украинской журналистке Янине Соколовской на слова о проплывающем «трупе» России.
РБК 05:58
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