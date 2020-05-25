Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
Читать в источнике
Оценить441
с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7207 источников, обновлено в 22:31, Ашберн
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Экономика
Власти Германии одобрили пакет помощи для Lufthansa на €9 млрд
Фонд стабилизации экономики (WSF) правительства Германии одобрил пакет помощи для авиакомпании Lufthansa объемом €9 млрд.
Rambler News Service 14:13
Общество
Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК 21:50
Общество
Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра
Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
Общество
Кабмин не поддержал идею снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Правительство России не поддержало законопроект о снижении возраста для начисления надбавки к пенсии, который ранее был внесён в Госдуму.
RT на русском 12:45
Происшествия
Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае
Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать.
ИА Запад24 21:51
Общество
В столичной мэрии рассказали о защите данных в системе пропусков
15 апреля были введены пропуска для передвижения по городу на личном и общественном транспорте.
Вести.Ru 02:59
Общество
«Вектор» планирует испытания вакцины против коронавируса в июне
Научный центр вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня.
РИА Новости 21:18
Авто
Антикризис по-украински: опыт покупки VW Polo 1,4 TDI из Европы за 100 тысяч рублей
Рассказываем на живом примере об опыте выбора и покупки в Европе автомобиля из категории «дешевле только даром», то есть в пределах 100-120 тысяч рублей.
Колёса.ru 23 мая в 03:10
Общество
Третий этап снятия ограничений наступает на Сахалине
Власти Сахалина приступили к третьему этапу снятия ограничительных мер, ранее введенных в связи с пандемией нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 22:00
Здоровье
Приморье приступает к первому этапу снятия ограничений
Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что Приморье переходит к первому этапу снятия ограничений.
Газета.Ru 22:24
Общество
Семьи с детьми могут получить до 100 тысяч рублей по соцконтракту
Например, в Волгоградской области участниками программы социальных контрактов в этом году стали 958 семей, в которых воспитывается 2400 детей.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Космос
Ткани мышей после полета в космос распределят между учеными трех стран
Первый спутник "Бион-М" совершил полет в апреле-мае 2013 года с мышами, песчанками, гекконами, улитками, ракообразными, рыбами и различными микроорганизмами.
РИА Новости 00:25
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Политика
Постпред РФ напомнил о десятках операций США по смене режимов
Соединенные Штаты почти помешались на "вмешательстве" России в американские выборы.
Российская газета 21:39
Космос
Астрономы нашли кольцеобразную галактику в ранней Вселенной
В некоторых исследованиях (1, 2) на основе наблюдательной выборки и теоретических соображений анализируется частота образования коллизионных кольцеобразных галактик в зависимости от космической эпохи — это важно как для определения наилучшей области поиска объектов, так и для описания процесса эволюции Вселенной в целом.
N+1 11:00
Армия и оружие
Sohu: Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом
Учения кораблей НАТО в Баренцевом море закончились провалом. Об этом сообщили представители китайского издания Sohu.
Piter.tv 00:55
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев отстранен от основной команды и переведен в "Спартак-2".
Газета.Ru 14:51
Технологии
TikTok заработал больше, чем YouTube и Netflix
YouTube занял второе место в рейтинге — выручка от покупок внутри приложения составила почти $76 миллионов, увеличившись на 57% в сравнении с апрелем прошлого года.
Вести.Ru 12:34
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизациями двух видеоигр
My Friend Pedro — игра в жанре шутера, где главный герой бегает по разнообразным 2D-уровням, замедляет время, использует навыки паркура, стреляет с двух рук и время от времени разговаривает с бананом.
Киноафиша России 08:19
Общество
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия 15:23
Общество
Режим ограничений в Москве планируют продлить до середины июня, утверждает интернет-издание «Открытые медиа»
Собеседник издания в администрации президента говорит, что пропускной режим планируется снять ко Дню России.
Эхо Москвы 21:04
Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Обрушившийся на Свердловскую область ураган унес по меньшей мере две жизни.
Вести.Ru 11:09