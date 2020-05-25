Экономика
Газета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известия24 мая в 17:01
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В Минобороны рассказали о жесткой посадке Ми-8 на Чукотке
РИА Новости 00:02
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Футбол
Фёдор Смолов рассказал о новом формате тренировок в «Сельте»
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Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
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Газета.Ru вчера в 09:47
Общество
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Интерфакс 04:45
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Кино
Снигирь заступилась за раскритикованный сериал «Великая»
Российская актриса Юлия Снигирь заступилась за авторов британского сериала «Великая». В России ситком подвергся жесткой критике.
NewInform 03:47
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Зверево
20 человек заболело в Зверево, 15 — в Сальском районе, 14 — в Аксайском районе.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:54
Здоровье
79 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Алтайском крае
По данным на 26 мая, в Алтайском крае за последние сутки зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19.
Алтайская правда 01:35
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
Вести.Ru 03:25
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Умер китайский «король» казино Стэнли Хо
Основатель индустрии игорного бизнеса в Макао миллиардер Стэнли Хо скончался на 99-м году жизни.
RT на русском 02:46
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Актриса Дарья Мороз заразилась коронавирусом
Дни24 вчера в 07:24
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости вчера в 07:04
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Пригожин пообещал Шнурову мужской разговор из-за бедных артистов
URA.Ru вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной прокомментировал развод
Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
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В России повысят накопительные пенсии
В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
РБК 05:09
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Общество
Захваченные пиратами россияне у берегов Бенина освобождены
В МИД РФ сообщили о том, что пираты отпустили троих россиян, которых около месяца назад захватили на контейнеровозе «Томми Ричер» в территориальных водах Бенина.
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Общество
В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения
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РИА Новости вчера в 10:30
Здоровье
В России резко выросла смертность трудоспособного населения
В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года.
Lenta.ru 04:39
Экономика
Киеву придется выполнить ряд условий, чтобы получить подачку от МВФ
Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
Новостной фронт вчера в 04:30
Политика
США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями
США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
Lenta.ru 03:56
Экономика
В ЦБ допустили новое снижение ключевой ставки
«Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина.
Известия 03:25