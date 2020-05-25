Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро. Сильнее всего сокращение затронуло Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.
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Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
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Российские банки сократили выдачу ипотечных кредитов в полтора раза

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Ипотечный рынок в России в апреле сократился в 1,5 раза

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РБКвчера в 03:57

ОКБ: число выданных ипотечных кредитов в РФ в апреле упало на треть

РИА Новостивчера в 03:39

В России рухнул рынок ипотечного жилья

URA.Ru24 мая в 21:26

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ТАССвчера в 06:11
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Lenta.ru 04:06
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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Футбол

Фёдор Смолов рассказал о новом формате тренировок в «Сельте»

Нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов рассказал в интервью Василию Уткину о том, как на текущий момент проходит тренировочный процесс в команде.
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Общество

Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные

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Общество

Власти Москвы планируют смягчение ограничений

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Общество

В Петербурге разрешили возобновить киносъемки

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Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным

В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
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Кино

Снигирь заступилась за раскритикованный сериал «Великая»

Российская актриса Юлия Снигирь заступилась за авторов британского сериала «Великая». В России ситком подвергся жесткой критике.
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Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Зверево

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Здоровье

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Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения.
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Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
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Общество

В России повысят накопительные пенсии

В этом году накопительные пенсии в России повысят на 9,13%. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, поступившем в РБК.
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Экономика

В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ

Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
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Захваченные пиратами россияне у берегов Бенина освобождены

В МИД РФ сообщили о том, что пираты отпустили троих россиян, которых около месяца назад захватили на контейнеровозе «Томми Ричер» в территориальных водах Бенина.
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Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей

В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
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В России с 1 июня начнут снимать с туризма ограничения

По словам вице-премьера, до 1 июня появятся рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма по работе санаторно-гостиничной сферы в условиях пандемии COVID-19.
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В России резко выросла смертность трудоспособного населения

В России смертность населения трудоспособного возраста за первые три месяца 2020 года уже превысила аналогичный показатель за весь период прошлого, 2019 года.
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Международный валютный фонд поставил Украине новые условия для получения второго и последующих траншей.
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США построили на Украине восемь лабораторий с опасными инфекциями

США построили на Украине восемь лабораторий, в которых хранятся особо опасные инфекции для предотвращения создания биологического оружия.
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«Уже в апреле этого года Банк России счел целесообразным перейти к мягкой денежно-кредитной политике, как вы знаете, на заседании совета директоров 24 апреля ключевая ставка была снижена на 50 базисных пунктов до 5,5%, и совет директоров допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях», — приводит «РИА Новости» слова Заботкина.
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