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Lenta.ruLenta.ruВ России рухнула выдача ипотеки

Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ). Так, в апреле этого года объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 39 процентов, до 184 миллиардов рублей.
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Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
Известиявчера в 17:01

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В апреле объемы выданной ипотеки упали до 40%

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В России рухнул рынок ипотечного жилья

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Спрос на ипотеку в апреле упал почти на 40 процентов

Комсомольская правда02:11

Отложенный пас: выдачи ипотеки в апреле рухнули почти на 40%

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 02:22, Ашберн
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Ведомости вчера в 13:12
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Общество

44 региона начнут снимать ограничения

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Общество

Глава Тувы попал в больницу с коронавирусной инфекцией

Ведомости 00:38
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Здоровье

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Минздрав региона принял решение ограничить передвижение пациентов в медучреждениях Самарской области.
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Общество

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Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана упала с качелей с детьми на руках

Экспресс газета 02:19
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

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Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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Фигурное катание

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Российская газета вчера в 16:14
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Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

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Футбол

Трансфер Видича из «Спартака» вошёл в топ-15 лучших в АПЛ

На 15-е место рейтинга попал переход защитника Неманьи Видича, который в 2006 году перешёл из «Спартака» в «Манчестер Юнайтед» за 10,5 млн евро (7 млн фунтов).
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Роспотребнадзор развеял миф о влиянии алкоголя на коронавирус

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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

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Режим самоизоляции в Забайкалье продлили до 8 июня

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Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
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Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

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Политика

Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму

Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ 23 мая в 04:40
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