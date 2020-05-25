Коронавирус
Lenta.ruВ России рухнула выдача ипотеки
Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ). Так, в апреле этого года объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 39 процентов, до 184 миллиардов рублей.
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с чего всё началось
Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).Известиявчера в 17:01
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