Карантинное сокращение Объемы выдач ипотечных кредитов в России в апреле сократились на 39%, до 184 млрд рублей. Их количество также снизилось на 33%, до 81,5 тыс. по сравнению с мартом, посчитали для «Известий» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

с чего всё началось

Объемы выданной ипотеки в прошлом месяце рухнули практически на 40 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Объединенное кредитном бюро (ОКБ). Так, в апреле этого года объемы выдачи ипотечных кредитов в России сократились на 39 процентов, до 184 миллиардов рублей.

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