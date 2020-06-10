Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

с чего всё началось

Экспорт нефти из России за первые четыре месяца 2020 года сократился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг уровня $30,02 миллиардов, 10 июня сообщили в Федеральной таможенной службы России.

В России рухнули доходы от экспорта нефти

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