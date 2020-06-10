Энергетика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России рухнули доходы от экспорта нефти

Экспорт нефти из России за первые четыре месяца 2020 года сократился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и достиг уровня $30,02 миллиардов, 10 июня сообщили в Федеральной таможенной службы России.
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Доходы от экспорта нефти из России в январе - апреле упали на четверть

Объем экспорта российской нефти в январе - апреле 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил $30,02 млрд, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
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Доходы России от экспорта электроэнергии в январе-апреле снизились вдвое

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Экспорт нефти из России в денежном выражении в «черном апреле» рухнул вдвое

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Украинский радикал Стерненко официально стал подозреваемым в убийстве

Киев, 11 июня 2020, 13:59 — REGNUM Бывшему главарю «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Одессе Сергею Стерненко вручили документ о подозрении в умышленном убийстве.
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Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
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Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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Космос

Источник токсичного бензола ищут в российском модуле МКС

В Российском модуле «Звезда» на Международной космической станции установили прибор для оценки качества воздуха.
Вечерняя Москва вчера в 23:40
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Общество

В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

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РБК 07:18
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Общество

В Москву вернулись работающие в России немецкие топ-менеджеры

Группа из 50 работающих в России немецких и европейских топ-менеджеров и бизнесменов вернулась в Москву из Германии спецрейсом авиакомпании Lufthansa.
РБК 06:41
Гаджеты

Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32

Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC обойдётся в 27 долларов США, с поддержкой — в 32 доллара.
3DNews 03:42
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Политика

Республиканцы предложили ввести жесткие санкции против России

Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили ввести в отношении России самые жесткие санкции, передает RT со ссылкой на доклад "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".
Москва 24 01:32
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Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
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Недвижимость

Правительство проработает вопрос расширения программы льготной ипотеки

Вопрос расширения программы льготной ипотеки будет проработан правительством РФ.
Российская газета 07:03
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Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности против главы Норильска Рината Ахметчина по делу о разливе топлива на ТЭЦ-3, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:07
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Общество

«Морской старт» договаривается с покупателем

S7 договорилась о покупке проекта «Морской старт» в 2016 году: компания получила платформу Odyssey, корабль Sea Launch Commander, оборудование и товарный знак Sea Launch.
TelecomDaily вчера в 04:30
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Происшествия

В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок

10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
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После жары россиян ждет «арктическое вторжение»

По прогнозам синоптиков, вскоре после аномально жаркой погоды жителей России ожидает «арктическое вторжение» холодного воздуха.
РИА Оренбуржье вчера в 07:41
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Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по допуску посетителей в музеи

Посетители допускаются в музеи при наличии маски, следует из рекомендаций Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:47
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Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Раньше всего россияне становятся финансово независимыми в Хабаровске (24,9 года).
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
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Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
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Общество

ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников

Российская газета 03:37
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Единоборства

Блэйдс уверен в досрочной победе над Волковым

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Происшествия

В Псковской области сильный ветер повалил 300 деревьев

РИА Новости 03:42
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Экономика

Акции Tesla рекордно подорожали

Lenta.ru вчера в 11:48
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Финансы

Нацбанк Украины понизил учетную ставку

Национальный банк Украины понизил учетную ставку с 8% до 6% годовых, пишет РИА "Новости" со ссылкой на регулятор.
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
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Происшествия

Ефремов неожиданно зарегистрировался в Telegram

В Telegram появилась учётная запись актёра Михаила Ефремова.
News.ru 07:00
Шоу-бизнес

Дарья Мороз позировала без нижнего белья

WomanHit.ru вчера в 09:34
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Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка из-за погромов друзьях

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
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Транспорт

С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
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