Энергетика
РИА НовостиВ России рухнули оптовые цены на бензин
Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. Он отметил, что компании теряют около 2 300 рублей на тонну бензина АИ-92.
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с чего всё началось
Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.РБК20 апреля в 17:00
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Комментарии
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По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае.
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В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
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