Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ России рухнули оптовые цены на бензин

Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. Он отметил, что компании теряют около 2 300 рублей на тонну бензина АИ-92.
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Если экспортный топливный рынок становится премиальным по сравнению с внутренним, государство доплачивает нефтяникам, чтобы те не поднимали цены на заправках в России.
РБК20 апреля в 17:00

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В России резко упали оптовые цены на бензин

Lenta.ru20 апреля в 22:53

Серьезного падения цен на бензин в России ждать не стоит. Обзор

Интерфаксвчера в 09:18

В России рухнули оптовые цены на бензин

РИА Новостивчера в 04:29

Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

Коммерсантъвчера в 02:01

Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

Газета.Ruвчера в 15:08

В России рухнули цены на оптовом рынке бензина. Нефтяники работают в убыток

URA.Ru20 апреля в 17:58

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

РБК20 апреля в 17:00
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Комментарии

Экономика

Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
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Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
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Происшествия

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Политика

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае.
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Общество

Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России

В России начали внедрять цифровые пропуска Система цифровых пропусков вслед за Москвой и Московской областью заработает в 21 регионе России.
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Проценко рассказал о динамике числа госпитализаций с COVID-19

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал на странице в Facebook, что снова наблюдается отрицательная динамика числа госпитализаций с коронавирусом.
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Политика

Разведка США сообщила об ухудшении здоровья Ким Чен Ына после операции

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Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса

Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
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Политика

Украина ликвидирует «Укроборонпром»

«Укроборонпром», входящий в 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира по версии Стокгольмского международного института исследований проблем мира, будет ликвидирован, заявил «Оборонно-промисловий кур’єр» заместитель генерального директора концерна по трансформации Роман Бондарь.
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Здоровье

В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом

По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
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Пробная версия доступна бесплатно на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игроки смогут провести в шутере не более восьми часов и развить персонажа не далее восьмого уровня.
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В онлайн-кинотеатрах состоится премьерный показ фильма «Спутник»

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Малышева посчитала Москву готовой к отмене карантина

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Ранее власти Харбина уже ввели 28-дневный карантин для тех, кто приехал из-за границы.
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Худшей в мире варварской едой назвала русскую кухню рэперша из США

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Происшествия

В российской больнице 60 медиков заразились коронавирусом

60 сотрудников подмосковной Люберецкой областной больницы заразились коронавирусом.
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Путин провел телефонный разговор с Меркель

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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Транспорт

Камеры выявили 230 тысяч водителей без пропусков 22 апреля в Москве

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Оперативники ФСБ провели секретную операцию по задержанию российского бизнесмена

По данным издания, оперативники центрального аппарата спецслужбы приехали в загородный дом политика утром 22 апреля и тут же увезли его в Москву.
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
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Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
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Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
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Общество

Кадыров побрился наголо после просьбы открыть парикмахерские

Фото: скриншот Прежде на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 на территории ЧР, проходившем в прямом эфире в Instagram, жители обратились к нему с просьбой открыть салоны красоты и парикмахерские.
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