Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиВ России рухнули оптовые цены на бензин

Нефтяные компании стали продавать бензин себе в убыток, заявил РБК глава агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов. Он отметил, что компании теряют около 2 300 рублей на тонну бензина АИ-92.
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
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Российские нефтяники начали продавать бензин себе в убыток

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URA.Ruвчера в 17:58

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

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Комментарии

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