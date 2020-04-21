Энергетика

ИзвестияИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин

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Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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с чего всё началось

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБКвчера в 17:00

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Нефтяные компании начали продавать бензин себе в убыток

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Интерфакс09:18

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