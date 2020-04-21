Энергетика
ИзвестияВ России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
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с чего всё началось
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Общество
Стало известно о штрафах для заболевших ОРВИ москвичей
Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса, и теперь москвичей с симптомами ОРВИ без подтвержденного диагноза COVID-19 обязали соблюдать самоизоляцию, как больных коронавирусом.
Lenta.ru 11:37
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Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
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Происшествия
Возросло количество жертв массового расстрела в Канаде
Оттава, 21 апреля 2020, 23:35 — REGNUM До 23 человек возросло количество погибших в результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия.
REGNUM 16:54
Общество
В Москве аннулируют цифровые пропуска, не прошедшие проверки
Цифровые пропуска для передвижения по Москве, которые не прошли проверку, аннулируются.
RT на русском 15:56
Футбол
Александр Медведев: «Газпром Арена» может стать временным госпиталем
ФК «Зенит» при необходимости может предоставить стадион на Крестовском острове под размещение коронавирусного госпиталя.
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Политика
Трамп планирует ограничить въезд в США по рабочим визам
Агентство Bloomberg со ссылкой на проект исполнительного указа президента США Дональда Трампа сообщило, что американский лидер планирует ограничить въезд в страну по рабочим визам.
Московский Комсомолец 16:05
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Транспорт
В Москве выявили 250 тыс. автомобилистов без пропусков за сутки
За последние сутки по Москве передвигались 250 тыс. автомобилистов, у которых не были оформлены цифровые пропуска, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
РБК 16:24
Общество
В российском регионе решили ослабить режим изоляции
В Калининградской области заявили о возможном ослаблении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
Lenta.ru 10:52
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Происшествия
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков
Как сообщили в СК, некий блогер как минимум дважды - 27 марта и 6 апреля - присоединялся к онлайн-урокам, проводившимся для петербургских школьников, и фактически срывал учебный процесс: хамил, вел себя вызывающе, не давал педагогам вести уроки.
Российская газета 12:28
Здоровье
Депутаты предложили срочные меры борьбы с домашним насилием на изоляции
Пушкина рассказала РБК, что депутаты призывают в срочном порядке ввести предложенные меры.
РБК 17:01
Общество
В Подмосковье стало известно о коррективах в экзаменах школьников
Предварительно первый экзамен ЕГЭ школьники напишут 8 июня. На начало следующего учебного года перенесены Всероссийские проверочные работы.
РИА Новости 10:52
Общество
В России выбрали добровольцев для испытания вакцины от коронавируса
Накануне 20 апреля «Вектор» сообщал, что клинические испытания вакцины от коронавируса в России планируется начать в июне.
Lenta.ru 15:45
Здоровье
Глава Минздрава Украины предложил продлить карантин до 12 мая
По данным министра здравоохранения Украины Максима Степанова, на ближайшем заседании правительства 22 апреля будет вынесено постановление о продлении действия карантина.
Инфорос 14:31
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.
RT на русском 15:10
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь заражения коронавирусом
Немецкие вирусологи выяснили, как чаще всего заражаются коронавирусом.
Российский Вестник 06:27
Здоровье
ВОЗ объяснила низкий уровень смертности от коронавируса в России
В России сохраняется один из самых низких уровней смертности от коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:22
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Общество
В США количество зараженных коронавирусом превысило 730 тысяч
Вашингтон, 19 апреля 2020, 04:06 — REGNUM Общее количество зафиксированных заражений коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах составило 732 197.
REGNUM 18 апреля в 22:18
Экономика
Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 04:13
Происшествия
Число пациентов с COVID-19 в Ивановской области достигло 213 человек
"По состоянию на 21 апреля 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 213 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлены 10 диагнозов)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:46
Общество
ВОЗ похвалила Россию за сохранение здравоохранения в пандемию
Представитель ВОЗ отметила, что в таком случае те, кто прибывает на второй, третьей неделе, остаются без лечения, однако Россия смогла это предупредить.
Lenta.ru 13:59
Общество
Россияне вышли на стихийный митинг против самоизоляции
9111.ru вчера в 09:53
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
РИА Новости 05:41
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33