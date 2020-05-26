Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.

с чего всё началось

Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а в деньгах — на 50%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. По сравнению с показателями апреля 2019 года продажи упали на 24% в штуках и 29% в деньгах.

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 6

Общество Собянин предложил прогулки в Москве по графику Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику. 1,8K

Космос Запуск американских астронавтов отменен Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая. 343

Политика Лавров прокомментировал режим полётов над Калининградской областью Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что режим полетов над Калининградской областью соответствует режиму, который установлен над Аляской. 22

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов. 23

Космос Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 1

Экономика Минэнерго предложило отменить мораторий на пени за неуплату ЖКХ Правительство решило не взимать пени до 1 января 2021 года, Минэнерго же считает целесообразным завершить мораторий в воскресенье, 31 мая, сказал Маневич. 1,4K

Авто Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис. 18

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Ранее Минпросвещения сообщило, что в 2020 году 9-классники не будут сдавать ОГЭ.

Политика Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 4K

Общество Коронавирусом заразился глава Удмуртии Бречалов Глава Удмуртии Александр Бречалов заболел коронавирусом, о чем сообщил с помощью своих аккаунтов в соцсетях. 215

Шоу-бизнес Яна Рудковская рассказала о ссоре с семьёй Малахова Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, в каких отношениях она находится с семьёй Натальи Шкулёвой и Андрея Малахова после публикации в журнале Starhit материала о её сыне Александре. 3

Политика Меркель назвала условие снятия санкций с России Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией». 122

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,9K

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».

Футбол «Интер» интересуется форвардом «Герты» Куньей Форвард «Герты» Матеус Кунья может перейти в «Интер», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Экономика Россиянам с августа повысят накопительные пенсии Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. 1,1K