Экономика
Версия-СаратовВ России рухнули продажи смартфонов
Продажи смартфонов в штуках в России в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом, а в деньгах — на 50%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследовательской компании GfK. По сравнению с показателями апреля 2019 года продажи упали на 24% в штуках и 29% в деньгах.
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с чего всё началось
Продажи смартфонов в России в штуках в апреле сократились на 42% по сравнению с мартом и на 24% по сравнению с апрелем 2019 г. Такие данные приводит исследовательская компания GfK.Ведомостивчера в 17:01
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РИА Новости 09:20
Армия и оружие
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Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
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Убийство афроамериканца полицейским вызвало протесты в США
В Миннеаполисе полицейские на глазах у прохожих задушили чернокожего мужчину, умолявшего о пощаде.
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РБК 17:08
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Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
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Спорт-Экспресс 15:08
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После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
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Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
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Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
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Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз
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Детали сюжета второй части «Аватара» раскрыл продюсер Джон Ландау
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