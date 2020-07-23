В целом же основными бенефициарами и одновременно драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы, следует из отчета.

с чего всё началось

Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Group-IB. Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners.

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