Общество

РИА НовостиРИА НовостиGroup-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

Основными бенефициарами пиратских онлайн-кинотеатров и спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на отчет Group-IB. Как следует из документа, лидеры на этом рынке — онлайн-казино Welcome Partners и Lucky Partners.
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с чего всё началось

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

В целом же основными бенефициарами и одновременно драйверами деятельности пиратских онлайн-кинотеатров и пиратского спортивного стриминга являются нелегальные казино и букмекерские конторы, следует из отчета.
Коммерсантъ02:00

Подробнее о событии

Эксперт: бороться с пиратами в интернете поможет Интерпол

Газета.Ru06:53

Онлайн-казино и букмекеры оказались главными спонсорами видеопиратов

Известия04:14

Названы главные спонсоры пиратских онлайн-кинотеатров

Телеканал 360°03:27

Group-IB перечислила бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

РИА Новости04:08

Group-IB назвала бенефициаров пиратских онлайн-кинотеатров

РБК02:21

Раскрыты спонсоры пиратства в России

Lenta.ru02:00

Group-IB: рынок видеопиратства в России просел до $63,5 млн

Коммерсантъ02:00
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Единоборства

Майк Тайсон может провести поединок против Роя Джонса-младшего

Allboxing.ru вчера в 00:03
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Происшествия

Суд заключил под домашний арест гендиректора «Титановой долины»

Свердловский областной суд в четверг отменил избранную ранее меру пресечения в виде залога и постановил заключить под домашний арест генерального директора особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемия Кызласова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.
РИА Новости 04:39
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Авто

Производство нового тягача класса Euro 6 стартует в ноябре на «КамАЗе»

В ноябре 2020 года на заводе "Даймлер КамАЗ Рус", расположенном в городе Набережные Челны, стартует серийный выпуск тягача Mercedes-Benz Actros, оснащенного силовым агрегатом эко-класса "Евро-6".
Новые автомобили вчера в 02:54
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Происшествия

В Полтаве мужчина при задержании взял в заложники полицейского

В Полтаве злоумышленник при попытке задержания взял в заложники сотрудника полиции, угрожая взорвать гранату.
RT на русском 04:52
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Общество

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели

Центр имени Гамалеи начал работу над вакциной от коронавируса в феврале, а ее создание заняло две недели, рассказал в интервью «Медузе» замдиректора по научной работе центра Денис Логунов.
Коммерсантъ 05:19
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Экономика

Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по разделу активов

Сбербанк заплатил «Яндексу» 2,4 млрд руб. за 25% плюс одну акцию в компании «Яндекс.Деньги» и стал ее единственным владельцем, сообщили в пресс-службе банка.
Коммерсантъ 06:23
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Общество

СКР не нашел второго гражданства у Мизулиной

BFM.ru 07:26
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Общество

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
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Политика

Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу.
News.ru 07:06
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Шоу-бизнес

Суд взыскал с Шепелева 7 млн руб. в пользу родителей Жанны Фриске

Суд удовлетворил иск Русфонда в мае 2017 года, обязав родителей Фриске и Шепелева вернуть средства, которые были выделены на лечение певицы от рака.
РБК вчера в 18:35
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Политика

В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска

В 13-ый раз вышли на митинг жители Хабаровска. Сотни людей традиционно в 19 часов собрались перед зданием правительства Хабаровского края.
EastRussia 07:23
Экономика

Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен.
RT на русском 06:44
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Происшествия

Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина получил 8 лет

Мосгорсуд приговорил к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн руб. бывшего заместителя гендиректора ФГУП «Атэкс» ФСО России Станислава Кюнера, которому вменялись хищения на строительстве в резиденции главы государства «Ново-Огарево».
РБК 04:25
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Общество

На Кубани 169 выпускников набрали по 100 баллов на ЕГЭ

Школьники 23 июля сдавали последний ЕГЭ основного периода — по иностранному языку.
Краснодарские известия 06:43
Экономика

Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции

Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
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Происшествия

Калининградец пожаловался на полицейских, по ошибке обыскавших его квартиру

Позднее выяснилось, что силовики ворвались к калининградцу по ошибке, спутав его с администратором одной из локальных групп в соцсетях, где было опубликовано видео с оскорблением полицейского.
ЗакC.Ру 06:15
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Происшествия

ФСБ задержала более 20 террористов в Москве и Сибири

Lenta.ru 06:37
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Общество

Бастрыкин не сомневается в причастности Фургала к преступлениям

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прокомментировал уголовное дело, заведенное в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Газета.Ru 07:43
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Общество

Госдума приняла закон о кальянах и вейпах

Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
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Политика

Песков заявил об отсутствии решений по открытию российских границ

Россия начнет открывать границы с другими странами по принципу взаимности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:42
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Политика

В МИД рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией

В МИД России рассказали о возобновлении авиасообщения с Турцией.
Lenta.ru 07:27
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Шоу-бизнес

Седокова согласилась выйти замуж за Яниса Тимму

Бывшая участница "золотого" состава "ВИА Гры" Анна Седокова приняла предложение выйти замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму.
Газета.Ru 07:35
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Происшествия

В центре Москвы в квартире нашли тело девушки

В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском вчера в 06:23
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Здоровье

Почти 60% россиян имеют избыточный вес

По словам главы ФИЦП академика Виктора Тутельяна, почти 60 процентов жителей РФ имеют лишний вес, 20-25 процентов страдают от ожирения.
Неделя Новостей 07:26
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Экономика

Выручка Mail.ru Group во II квартале выросла на 25,5%

Совокупная сегментная выручка Mail.ru Group по МСФО во II квартале 2020 года по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года выросла на 25,5% и составила 25,4 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 04:11
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Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини

71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
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Политика

Офис партии племянника Путина разместился в трансформаторной будке

В начале июля 2020 года стало известно, что партию возглавил Роман Путин, который после работы в ФСБ был советником губернатора Новосибирской области на общественных началах.
Znak.com 01:35
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Политика

В ФРГ ответили США на угрозы санкций против «Северного потока — 2»

Бургомистр немецкого города Засниц Франк Крахт считает, что США нарушают международные права ужесточением американских санкций против "Северного потока — 2". Об этом он сказал в интервью RT Deutsch.
Газета.Ru 02:11
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Экономика

Morgan Stanley предупредил российские компании о климатических рисках

Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний, говорится в аналитической записке Morgan Stanley по российским сырьевым рынкам (есть у «Ведомостей»).
Ведомости 02:41
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