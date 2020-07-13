с чего всё началось

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора, главным государственным врачом России Анной Поповой.

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

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