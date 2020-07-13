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Российская газетаРоссийская газета

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев. Соответствующее постановление подписано главой Роспотребнадзора, главным государственным врачом России Анной Поповой.В источнике
С чего всё началось
«Иностранным гражданам: при пересечении государственной границы РФ информировать должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический контроль, об отсутствии заболевания COVID-19 c предоставлением медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию РФ, медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G (IgG) (при наличии)»,— говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Коммерсантъвчера в 13:56
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Власти решили отменить 14-дневный карантин для приезжающих в Россию

РБКвчера в 14:31

Россия с 15 июля отменяет обязательную изоляцию для въезжающих

Газета.Ruвчера в 15:23

В России с 15 июля отменят двухнедельную изоляцию для прибывающих из-за рубежа

ТАССвчера в 13:57

В России отменят обязательную изоляцию для въезжающих с 15 июля

РИА Новостивчера в 13:52

В России отменили обязательную изоляцию для въезжающих из-за границы

Екатеринбург Онлайнвчера в 13:51

Россия отменила карантин для прибывающих из-за границы

Взгляд.рувчера в 13:31

Обязательную 14-дневную изоляцию для прибывших в РФ отменят с 15 июля

РЕН ТВвчера в 13:20

Россия отменяет 14-дневный карантин для иностранцев и возобновляет авиасообщение, но не с Беларусью

КП - Беларусьвчера в 15:12
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Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новостивчера в 15:04
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Турция выдвинула ультиматум армии Хафтара

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что подразделения Ливийской национальной армии под руководством Халифа Хафтара должны покинуть Сирт и Джуфру, иначе против них начнется военная операция, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 15:16
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русскомвчера в 08:08
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Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов

11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.рувчера в 12:58
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Путин подписал закон об усилении контроля за оборотом наличных денег

Москва, 13 июля 2020, 22:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении списка операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, сообщается 13 июля на официальном сайте правовой информации.
REGNUMвчера в 15:28
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Трамп сравнил уровень тестирования на COVID-19 в США и в России с КНР

Американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы в ходе круглого стола в Белом доме, сравнил уровень тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 в США и таких странах, как Россия, Китай и Индия.
RT на русскомвчера в 15:51
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