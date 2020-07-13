с чего всё началось

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 998

Технологии Ростелеком доработал приложение «Биометрия» Ростелеком выпустил новую версию мобильного приложения "Биометрия", которое позволяет стать клиентом банка без посещения офиса.

Происшествия В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 675

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,4K

Шоу-бизнес Бывшая теща обвинила Андрея Аршавина в отцовстве напоказ Алиса Казьмина, являющаяся матерью второй жены известного российского футболиста Андрея Аршавина, отрицательно отреагировала на недавнее видео, появившееся в социальных сетях спортсмена. 5

Политика Китай ввел санкции против сенаторов и конгрессмена из США Как сообщает ToDay News Ufa, Китай наложил санкции на американских законодателей, что является ответом на введение американцами визовых и финансовых ограничений против четырех бывших и действующих китайских чиновников. 7

Экономика Жительницы Марий Эл могут получить более 28 тысяч рублей Ранее сообщали, что в Марий Эл семьи с детьми получили более 17 миллиардов рублей.

Футбол Локомотив — Уфа 1:1 Футбольный арбитр Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга оказался автором рекорда по количеству проведенных игр в Российской премьер-лиге.

Общество В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие» Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера. 3

Здоровье Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19 Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19. 511

Здоровье В Казахстане произошла сильнейшая вспышка неизвестной пневмонии Стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главе Минздрава Алексею Цою и расспросил его о возможной вспышке «пневмонии неизвестной природы». 5

Общество Минтруд разъяснил порядок организации сверхурочной работы на удалёнке «Взаимодействие в период времени отдыха работника с работодателем допускается с предварительного письменного согласия работника, отражённого в трудовом договоре, и оплачивается в порядке, установленном для оплаты сверхурочной работы, в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса», — приводит сообщение РИА Новости.