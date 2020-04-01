с чего всё началось

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Политика Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.

Экономика Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.

Армия и оружие Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.

Общество В Татарстане ввели режим спецпропусков Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.

Шоу-бизнес Волочкова рассказала о домогательствах директора балета Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» вспомнила, как ее домогался директор балета Махар Вазиев.

Экономика Путин подписал закон о защите капиталовложений Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.

Общество Губернатор Куйвашев велел свердловчанам всегда носить с собой паспорта Сегодня губернатор Евгений Куйвашев через свою страницу в Instagram обратился к жителям региона с настоятельной рекомендацией постоянно носить с собой паспорт.

Происшествия Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.

Политика Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.