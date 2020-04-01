Коронавирус
ТАССВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
Читать в источнике
Оценить957
с чего всё началось
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Повышение коснется 3,8 млн человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).РБКвчера в 18:53
Подробнее о событии
Показать все источники
С апреля 19 тысяч ивановцев начнут получать проиндексированные социальные пенсии
Ивтелерадио29 марта в 02:37
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 08:53, Ашберн
Экономика
Что изменится в российском законодательстве с 1 апреля 2020 года
В апреле 2020 года в России вступает в силу ряд новых законов и поправок к уже действующим нормативным актам.
Здоровье
Более 50 пациентов одной больницы в Коми заразились коронавирусом
Более 50 случаев заражения коронавирусом выявлено в Эжвинской больнице Сыктывкара, из них только 32 - за последние сутки.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения.
Здоровье
Доктор Комаровский предупредил о вреде антибиотиков при коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил, что антибиотики при вирусной пневмонии не помогут.
Экономика
Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам
Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Чечне сообщили о первой смерти от коронавируса
Пожилая женщина умерла от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Чеченской Республике.
Общество
В Татарстане ввели режим спецпропусков
Правительство Татарстана ввело режим спецпропусков. Об этом сообщается на сайте кабмина республики.
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала о домогательствах директора балета
Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» вспомнила, как ее домогался директор балета Махар Вазиев.
Экономика
Путин подписал закон о защите капиталовложений
Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Здоровье
Ученые оценили риск смерти от коронавируса в зависимости от возраста
Ученые Британского совета по медицинским исследованиям выяснили, что вероятность госпитализации и смерти при заболевании коронавирусом увеличивается с возрастом.
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Футбол
Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут провести без зрителей
По данным издания, УЕФА продолжает искать решения судьбы оставшихся игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, в частности, речь идет о финалах.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Общество
Губернатор Куйвашев велел свердловчанам всегда носить с собой паспорта
Сегодня губернатор Евгений Куйвашев через свою страницу в Instagram обратился к жителям региона с настоятельной рекомендацией постоянно носить с собой паспорт.
Культура
Новые серии «Рика и Морти» выйдут в мае
Здоровье
Минздрав Италии: высокая смертность от коронавируса вызвана мягким сезоном обычного гриппа
Объяснением высокого количества смертей от коронавируса в Италии может быть аномально низкое число погибших в сезон обычного гриппа, пишет Bloomberg.
Здоровье
Второй пациент с коронавирусом умер в Белоруссии
Накануне в Пскове умер второй пациент, инфицированный коронавирусом.
Происшествия
Во Владимирской области выявили трёх больных коронавирусом
Петушки, Владимирская область, 1 апреля 2020, 14:13 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области официально зарегистрировано три случая заболевания коронавирусом.
Политика
Совещание Путина с правительством впервые пройдет дистанционно
Президент РФ Владимир Путин в среду впервые проведет совещание с членами правительства в дистанционном формате посредством телеконференции, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Неизвестный в медицинской маске устроил стрельбу в Новой Москве
Человек в медицинской маске открыл огонь из пистолета возле подъезда дома в ТиНАО, передает "Москва 24".
Кино
«КиноПоиск» назвал фильмы, интересующие россиян во время пандемии
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
Гаджеты
IPhone 9 появился на официальном сайте Apple вместе с ценой
Сегодня на официальном китайском сайте Apple появилось изображение нового смартфона iPhone 9, который показан задней панелью в двух цветовых вариантах: сером и синем.
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили Lada в России
Как и ожидалось, 1 апреля «АвтоВАЗ» повысил цены на весь модельный ряд LADA.
Общество
Министр здравоохранения Омской области отправлен в отставку
1 апреля станет последним рабочим днем Дмитрия Вьюшкова в качестве министра здравоохранения Омской области.