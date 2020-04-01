Коронавирус

ТАССТАССВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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с чего всё началось
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Повышение коснется 3,8 млн человек, сообщается
 на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
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Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

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