Коронавирус
ТАССВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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с чего всё началось
Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Повышение коснется 3,8 млн человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).РБКвчера в 18:53
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