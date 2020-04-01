с чего всё началось

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Происшествия Вернувшийся из Германии петербуржец заразил COVID-19 своего ребенка Отмечается, что Беглов призвал вернувшихся из-за границы петербуржцев проявить ответственность, сообщить о своем пребывании в другой стране и уйти на самоизоляцию.

Общество Губернатор Кемеровской области разогнал посетителей торгового центра Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал посетителей и сотрудников разойтись из-за угрозы распространения коронавируса.

Общество Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении закон, разрешающий продажу через интернет безрецептурных лекарств, за исключением наркотических и психотропных препаратов, а также спиртосодержащих лекарств с объемной долей этилового спирта более 25%.

Политика Генсек НАТО прокомментировал отправку военврачей из РФ в Италию Вашингтон, 1 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Отправку военных врачей и оборудования Россией в Италию прокомментировал 1 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.

Политика Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.

Происшествия Житель Москвы заразил коронавирусом четырех человек в Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков в среду сообщил, что житель Москвы приехал погостить в Омск и заразил коронавирусом семью из четырех человек.

Экономика Путин подписал закон о защите капиталовложений Президент России Владимир Путин подписал закон по защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован на портале правовой информации.

Общество В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Энергетика США назвали победителем в нефтяной войне с Россией Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.

Наука Статистический анализ указал на эффективность мер по сдерживанию эпидемии в Китае Для количественного анализа эффективности принятых мер исследователи объединили данные о более чем 4 миллионах перемещений людей из Уханя, полученные при помощи геометок, с данными о распространении инфекции в разных городах Китая.

Футбол Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат Игроки московского футбольного клуба «Спартак» согласились на понижение зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.