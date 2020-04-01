Коронавирус

ТАССТАССВ России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.
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с чего всё началось
В ПФР напомнили
, что после повышения средний размер социальной пенсии достигнет 9,85 тыс. рублей, у детей-инвалидов - 14,5 тыс. рублей, у инвалидов с детства первой группы – 14,6 тыс. рублей.
Областная газета30 марта в 12:18

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В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

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