с чего всё началось

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 6,1% в России с 1 апреля, в том числе вырастут социальные пенсии.

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

Общество Минздрав: Коронавирус передается половым путем Главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что коронавирус может передаваться половым путем, но этот путь заражения не является основным.

Экономика Богатейшие россияне потеряли в марте 33 миллиарда долларов Совокупное состояние богатейших россиян за первый квартал 2020 года снизилось на 62,65 миллиарда долларов, при этом только за один март потери составили 33,1 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Политика Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество 25 тысяч россиян хотят вернуться домой Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.

Культура Слепаков записал матерную песню про коронавирус Клип на новую песню юмориста Семена Слепакова о коронавирусе собрал более двух миллионов просмотров менее чем за сутки с момента публикации на YouTube и возглавил топ трендов русскоязычного сегмента этой платформы.

Общество 440 человек заболели коронавирусом в России за сутки Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.

Общество ВОЗ: Россия может избежать «европейского» сценария с коронавирусом Действия по сдерживанию распространения коронавируса, которые предпринимают российские власти, могут помочь стране избежать "европейского" пути развития ситуации с заражением, об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью "России 24".

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на автомобили "АвтоВАЗ" повысил цены на свои машины в среднем на один процент, сообщил РИА Новости представитель компании.

Экономика Власти Москвы утвердили пакет поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса, которые снизят риск массовых банкротств на фоне пандемии COVID-2019.

Здоровье Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.

Политика СБУ наведалась с обысками к депутату Гео Леросу – Мосийчук Служба безопасности Украины проводит обыски дома у депутата Рады от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее опубликовал видео с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который ведет переговоры о назначении на должности определенных людей за деньги.

Общество В Пермском крае вводится режим полной самоизоляции Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим полной самоизоляции, он распространяется на всех жителей региона.