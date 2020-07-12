Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.

с чего всё началось

Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента. Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание.

В России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров

Экономика Минфин перевёл 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса «Более 555 млрд рублей, или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года», — приводит РИА Новости сообщение Минфина. 162

Общество Хакеры взломали Twitter Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса Хакеры взломали учетные записи американских предпринимателей Илона Маска, Билла Гейтса и Джеффа Безоса в Twitter, разместив в них сообщения с предложением подписчикам перечислить биткойны на указанный счет. 39

Общество ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19 Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.

Экономика Илон Маск вошёл в топ-10 богатейших людей мира Вашингтон, 15 июля 2020, 23:37 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошёл в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. 1

Технологии Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10 Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday. 33

Общество Россияне честно рассказали о служебных романах Тысячи россиян анонимно рассказали о том, был ли у них служебный роман - в свете скандалов о домогательствах в либеральных и оппозиционных изданиях.

Политика Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко.

Авто ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля. 234

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать российских туристов страны Исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН рассказала о том, что в большинстве стран стран из списка потребуют справки от туристов об отсутствии коронавируса и при пересечении границы туристам будет измерена температура. 819

Футбол Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.

Политика В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии. 146