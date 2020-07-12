Экономика

ГТРК КалугаГТРК КалугаВ России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров

Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента. Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

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Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газета13 июля в 09:34

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

АБН04:42

Кому повысят пенсии с 1 августа?

Рамблервчера в 05:07

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты

RuNews24.ru06:27

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН12 июля в 05:58

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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Происшествия

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РБК 17:28
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Общество

ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19

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Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10

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