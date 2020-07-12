Экономика
ГТРК КалугаВ России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента. Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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