Экономика

ГТРК КалугаГТРК КалугаВ России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров

Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента. Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

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Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газета13 июля в 09:34

С 1 августа работающие пенсионеры получат прибавку

АБН04:42

Кому повысят пенсии с 1 августа?

Рамблервчера в 05:07

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты

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Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН12 июля в 05:58

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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Ольга Бузова появилась в нетрезвом виде на лобном месте «Дома-2»

Экспресс газета вчера в 05:43
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Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины

Футбольный клуб "Шахтер" выиграл у "Колоса" в рамках 31-го тура чемпионата Украины. Матч проходил в столице 15 июля.
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В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции

В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь».
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Минск заявил об аресте счетов у жены замглавы российского Минфина

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Происшествия

В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам

Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины.
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Впервые Большой театр выступит с концертами в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
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Происшествия

Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми

Интерфакс 15:37
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Происшествия

Суд в Москве арестовал трех фигурантов дела Абызова

Москва, 15 июля 2020, 23:11 — REGNUM Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов по делу экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова.
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Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском 14:56
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Гаджеты

Xiaomi отправила в релиз Mi Electric Scooter Pro 2

В последнее время многие пользователи стали все чаще обращать внимание на самокаты от известных брендов, только не на обычные, которые требуют от пользователя активно двигаться, а на электрические, которые сами едут.
Megaobzor.com 11:44
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Культура

Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс

Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
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Футбол

Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА

Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Общество

В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК

Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
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Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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Кино

Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов

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Армия и оружие

Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
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Политика

МИД Китая вызвал посла США из-за закона о санкциях против КНР

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля президент США Дональд Трамп лишил Гонконг специального статуса в двусторонних отношениях, объясняя это желанием возложить на Китай ответственность за «агрессивные действия» против жителей Гонконга.
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Игры

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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
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Политика

Захарова оценила расширение санкций против «Северного потока – 2»

Объявляя санкции в отношении «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», США применяют политическое давление в целях нечистоплотной конкуренции.
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SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
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В парках Московской области с 16 июля отменяется масочный режим

В Московской области в парках культуры и отдыха с 16 июля отменяется масочный режим.
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Футбол

«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Санкт-петербургский клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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На предприятии «Укроборонпрома» проходят обыски

Правоохранители пришли с обысками на одно из предприятий госконцерна "Укроборонапром" по делу о незаконной реализации взрывчатых веществ преступной группировкой, всего у ее предполагаемых участников проводится 25 обысков в пяти регионах страны, сообщила в среду пресс-служба офиса генпрокурора страны.
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Первый ролик с Пугачевой стал хитом в TikTok

Первое видео в TikTok с Аллой Пугачевой стало хитом. Ролик выложил друг Примадонны — дизайнер Игорь Гуляев.
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Президент Польши оценил звонок российских пранкеров

Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
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Происшествия

Понасенков ответил на обвинения историка Соколова в травле

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«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в РПЛ

Матч 29-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между самарскими "Крыльями Советов" и "Краснодаром" завершился вничью.
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