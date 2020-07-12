Экономика
ГТРК КалугаВ России с 1 августа будут увеличены пенсии работающих пенсионеров
Если в 2019 году страховая пенсия назначалась тем, кто имел минимум 10 лет стажа и 16,2 пенсионных коэффициента, то в 2020 году этот порог вырос до 11 лет и 18,6 коэффициента. Будущие пенсионеры должны обратить на это внимание.
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с чего всё началось
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.Российская газета11 июля в 21:40
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Наука
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Газета.Ru 14:36
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В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
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Evo-rus.com 10:21
Общество
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Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Шоу-бизнес
Натали Портман ждет третьего ребенка
Актриса Натали Портман готовится стать мамой в третий раз.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
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Evo-rus.com 11:26
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Индексация пенсий для инвалидов может коснуться 1,5 млн. россиян. В Пенсионном фонде РФ сообщили о надбавках к пенсиям за «советский стаж».
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Газета.Ru вчера в 16:14
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Общественная служба новостей 12:44
Технологии
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
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Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
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Общество
В Татарстане возобновили свою работу торговые центры и общепиты
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