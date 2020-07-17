Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Здоровье
Врач призвал обязательно привиться осенью от гриппа из-за коронавируса
15 июля глава Минздрава призвал расширить охват населения России вакцинацией против гриппа.
Известия 22:58
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 12:06
Шоу-бизнес
Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде
Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
OAnews 00:09
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Шоу-бизнес
Мировые звезды запустили флешмоб с сексуальными фото в купальниках
Супермодели Алессандра Амбросио и Кендалл Дженнер, певица Дуа Липа и другие мировые звезды продемонстрировали свою фигуру в Instagram-блогах.
Экономика сегодня 07:55
Происшествия
Пожар на складе картона в Мытищах локализован
RT на русском 22:10
Общество
Жители Владивостока провели акцию в поддержку Фургала
Жители Приморского края в знак солидарности с хабаровчанами вышли на несанкционированную акцию в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Интерфакс 23:06
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Благодаря полученной информации, как сообщает Европейское космическое агентство, учёные смогли увидеть многочисленные микровспышки на звезде.
Говорит Москва 10:26
Происшествия
В акваторию Байкала упал частный самолет
РИА Новости 13:33
Футбол
Чемпион мира по футболу 2014 года Шюррле завершил карьеру
ТАСС Спорт 08:42
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Наука
Итальянские хирурги провели операцию через сеть 5G
Газета DAILY 14:02
Экономика
В Госдуме напомнили о необходимости компенсировать вклады времен СССР
Базовую стоимость берут в расчет для установления долговой стоимости одного долгового рубля, на основании которой должно проводиться восстановление сбережений граждан, которые поместили их до 1991 года на вклады в Сбербанк.
Государственные Вести 18:32
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 13:10
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Гаджеты
Xiaomi представила телеприставку Mi TV Stick
Компания Xiaomi анонсировала выход телевизионной приставки Xiaomi Mi TV Stick для стран Европы.
Деловое.ТВ 12:31
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Политика
Лидеры ЕС не достигли договоренности по антикризисному бюджету
Лидеры входящих в Евросоюз стран не смогли согласовать семилетний бюджетный план по восстановлению экономики после пандемии COVID-19.
Российская газета 21:35
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей вчера в 14:16
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Гранлундом
«Салават Юлаев» подписал контракт с финским форвардом Маркусом Гранлундом, сообщает официальный сайт КХЛ. Соглашение рассчитано на два года.
Спорт БИЗНЕС Online 10:00
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 16:04
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Футбол
«Спартак» стал победителем чемпионата Москвы
Российская газета 16:02
Авто
Audi представила в РФ юбилейную версию Audi A6 allroad quattro
Как уточняет портал Тарантас Ньюс, Audi A6 Allroad 20 Years Edition приводится в движение 3,0-литровым турбированным дизельным агрегатом V6 мощностью 249 лошадиных сил, который работает в паре с 8-ступенчатой АКПП и постоянным полным приводом quattro.
Моя Москва.онлайн вчера в 15:18
Здоровье
Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе
Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода.
Российская газета 04:14
Общество
Навальному предъявили подписку о невыезде по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили подписку о невыезде.
Gazeta.SPb 05:51
Общество
В Гвинейском заливе пираты захватили танкер с россиянами
В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и 15 членов экипажа, среди которых граждане России и Украины, пишет портал Dryad Global.
Газета.Ru 16:02