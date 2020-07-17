Энергетика

REGNUMREGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности

Известиявчера в 14:43

ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа

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Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа

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Коммерсантъ16 июля в 13:52

Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа

Интерфаксвчера в 13:49
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В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Интерфакс 03:10
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Происшествия

Прошли прения по делу о гибели президента компании Total

Коммерсантъ вчера в 10:31
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Происшествия

Во Франции загорелся собор Святых Петра и Павла XV века

Lenta.ru 04:14
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Политика

ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»

Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой

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Gazeta.SPb вчера в 06:31
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Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

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Армия и оружие

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Ранее ГЛАС сообщал, что американцы снова унизились в Сирии. Они попали в ловушку, которую им устроили российские войска.
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Фигурное катание

Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская

В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Общество

В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом

Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек.
РБК 04:16
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Политика

В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400

RT на русском вчера в 12:59
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Происшествия

Спасатели ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах

Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе картона, расположенного в городе Мытищи в Подмосковье.
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Футбол

«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества

Подмосковные "Химки" не связывались с московским "Спартаком" по поводу возможного сотрудничества, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 23:50
Футбол

Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт

LiveSport.ru 16 июля в 07:54
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Наука

Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями

Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Армия и оружие

Пентагон: Турция в 2020 году перебросила более 3,5 тыс. сирийских бойцов в Ливию

Турция с января по конец марта 2020 года перебросила в Ливию 3,5-3,8 тыс. сирийских бойцов-наемников, которые за деньги участвуют на стороне правительство национального согласия (ПНС) Ливии.
Газета.Ru 04:04
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Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением русской матрешки

Компания по производству смартфонов Apple объявила о новом эмодзи в систему iOS 14. Теперь там появится смайлик с русской матрешкой.
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Здоровье

Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в России

Медицина в Петербурге на сегодняшний день является одной из лучших в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, который накануне, 17 июля, посетил Северную столицу.
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Политика

Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым

Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
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Армия и оружие

Американская «супер-пупер» гиперзвуковая ракета не догнала «Авангард»

В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
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Здоровье

Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
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Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии

РБК 03:13
Политика

Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»

Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
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Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.
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Общество

Мишустин распорядился учредить День работника транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
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Здоровье

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
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Здоровье

Специалисты ФМБА направятся на космодром Восточный

Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направится на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 02:44
Общество

В Испании медики выявили самый ранний симптом COVID-19

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Общество

В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе

По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
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Экономика

Жириновский считает выгодной деноминацию

Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
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