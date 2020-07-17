Энергетика
REGNUMГаз для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфаксвчера в 13:49
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Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
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Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24
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Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре
СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
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Киркоров заверил, что у него нет никаких отношений с Пугачевой
Напоминаем, что Киркоров и Пугачева состояли в браке на протяжении 11 лет.
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Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
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Армия и оружие
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ГЛАС.RU 03:55
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Трагически погибла фигуристка Екатерина Александровская
В Москве трагически погибла чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская.
Вести.Ru 03:42
Общество
В России за сутки выявили 6,2 тыс. новых заражений коронавирусом
Больше всего новых случаев заражения выявили в Москве, где за последние сутки COVID-19 диагностировали у 578 человек.
РБК 04:16
Политика
В конгресс США внесён проект о санкциях против Турции за покупку С-400
RT на русском вчера в 12:59
Происшествия
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе картона в Мытищах
Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на складе картона, расположенного в городе Мытищи в Подмосковье.
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«Химки» не связывались со «Спартаком» по поводу сотрудничества
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Газета.Ru вчера в 23:50
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Гайч подпишет с ЦСКА пятилетний контракт
LiveSport.ru 16 июля в 07:54
Наука
Андский кондор может пролететь до 160 км без единого взмаха крыльями
Британские исследователи провели эксперимент и установили, что одна из его участниц (речь идет об андском кондоре) пролетела без взмаха крыльями 160 километров.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Армия и оружие
Пентагон: Турция в 2020 году перебросила более 3,5 тыс. сирийских бойцов в Ливию
Турция с января по конец марта 2020 года перебросила в Ливию 3,5-3,8 тыс. сирийских бойцов-наемников, которые за деньги участвуют на стороне правительство национального согласия (ПНС) Ливии.
Газета.Ru 04:04
Гаджеты
Apple добавит в iOS 14 эмодзи с изображением русской матрешки
Компания по производству смартфонов Apple объявила о новом эмодзи в систему iOS 14. Теперь там появится смайлик с русской матрешкой.
Live24 вчера в 05:14
Здоровье
Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из лучших в России
Медицина в Петербурге на сегодняшний день является одной из лучших в России, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Гриднева, который накануне, 17 июля, посетил Северную столицу.
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Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru 03:40
Армия и оружие
Американская «супер-пупер» гиперзвуковая ракета не догнала «Авангард»
В последние годы американские компании умножили усилия по разработке гиперзвуковой ракеты.
3DNews 03:45
Здоровье
Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса
Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Коммерсантъ вчера в 16:04
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер 03:40
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
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Мишустин распорядился учредить День работника транспорта
Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре профессиональный праздник работников транспорта.
ТАСС 02:09
Здоровье
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В Свердловской области заявили, что за минувшие сутки зафиксирован 301 новый случай заболевания.
RT на русском вчера в 07:20
Здоровье
Специалисты ФМБА направятся на космодром Восточный
Отряд медиков Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) направится на космодром Восточный для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58