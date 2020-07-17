Энергетика
МонаВистаС 1 августа цена на газ для населения повысится на 3%
С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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Минюст зарегистрировал приказ о новых ценах на газ для промышленности с 1 августа
Интерфакс17 июля в 13:49
ФАС приказала поменять цены на газ для промышленных потребителей с 1 августа
Газета.Ru17 июля в 13:56
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Общество
В ПФР рассказали о ряде малоизвестных льгот для граждан России
Оказывается, существует целый ряд льгот как федерального, так и регионального уровня, о которых мало кому известно, пишет «Nation News».
SMINEWS в Иванове вчера в 19:08
Автоспорт
Квят оценил свой результат на квалификации Гран-при Венгрии
RT на русском вчера в 13:47
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Общество
Акции протеста в Хабаровске: мнения о числе участников разделились
Военное обозрение 00:12
Футбол
Гол Головина помог «Монако» победить в товарищеском матче
Встреча состоялась в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» и закончилась победой французского клуба со счетом 2:0.«Монако» открыл счет в матче на 5-й минуте.
Vprognoze.ru 17 июля в 16:18
Здоровье
Названы регионы с самой высокой распространенностью ожирения
Регионом с самой высокой распространенностью ожирения оказался Алтайский край, сообщает RT со ссылкой на Минздрав.
РИА Новости 00:25
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Общество
На юге Сахалина ожидают ливень
Городское управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска информирует, что к вечеру 19 июля на юге Сахалина ожидается сильный дождь (15 мм осадков за 12 часов), местами — очень сильный (30 мм и более).
Сахалин.Инфо вчера в 22:50
Здоровье
Мясников опроверг слухи о вреде кофе
Информацию о вреде кофе развеял главный врач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников.
Политика Сегодня вчера в 13:01
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Арзамасова эмоционально ответила критикам ее романа с Авербухом
NewInform 17 июля в 13:27
Общество
TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети.
Газета.Ru вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Игорь Николаев вызвал негодование полетом в отпуск на частном самолете
Певец Игорь Николаев вместе с молодой супругой и 4-летней дочерью отправился на частном самолете отдыхать.
Народные новости вчера в 13:16
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 17 июля в 04:46
Армия и оружие
Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост
Политическая Экспертиза вчера в 12:13
Общество
В Кузбассе коронавирус за сутки выявили у 52 жителей
РИА Новости 00:28
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград вчера в 12:43
Общество
На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала
Интерфакс вчера в 22:50
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM 16 июля в 07:58
Политика
Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым
Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно.
Газета.Ru вчера в 03:40
Игры
Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео
В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим.
Piter.tv вчера в 03:43
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в России «началом большой войны»
Чтобы сдержать стороны от необдуманного шага президент РФ Владимир Путин в пятницу, 17 июля, объявил внезапную проверку боеготовности войск в Западном военном округе и Южном военном округе.
Вечерний курьер вчера в 03:40
Кино
Ной Сентинео снимется в кинокомиксе «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Piter.tv 17 июля в 08:37
Единоборства
Фазиев решением судей победил Диакези на UFC Fight Night 172
Киргизский боец Рафаэль Физиев победил англичанина Марка Диакези на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 172.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика
Экс-депутат Рады заявил об «отказе» Украины от Крыма и Донбасса
Украина «отказалась» от Донбасса и претензий на Крым, заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала «Наш».
РБК вчера в 21:58
Авто
В Сети появились первые фото нового BMW X1
В Сети появились первые шпионские фотографии нового кроссовера BMW X1.
Дни24 вчера в 09:20