Энергетика

МонаВистаМонаВистаС 1 августа цена на газ для населения повысится на 3%

С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
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