С 1 августа цены на газ для населения повысятся на 3%. Об этом свидетельствует опубликованный на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

С 1 августа цена на газ для населения повысится на 3%

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Здоровье Названы регионы с самой высокой распространенностью ожирения Регионом с самой высокой распространенностью ожирения оказался Алтайский край, сообщает RT со ссылкой на Минздрав.

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 96

Общество На юге Сахалина ожидают ливень Городское управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска информирует, что к вечеру 19 июля на юге Сахалина ожидается сильный дождь (15 мм осадков за 12 часов), местами — очень сильный (30 мм и более).

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Общество TikTok отказался от штаб-квартиры в Великобритании Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приостановила переговоры с британскими властями о создании глобальной штаб-квартиры социальной сети. 4

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