с чего всё началось

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).

Общество Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 6

Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1,1K

Политика Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Общество В Челябинской области продлят режим самоизоляции до 15 июня «Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлит режим повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, документ будет подписан в ближайшие дни», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства региона. 147

Общество В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19 Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.

Политика На «плане спасения Европы» будет зарабатывать Россия Например, жителям Евросоюза, которые неделю назад радовались новому плану ЕС по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса, предстоит познакомиться с важным правилом, которое гласит, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Политика Трамп подписал указ о регулировании соцсетей Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах. 167

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 2,6K

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 40

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 241

Здоровье В Костромской области выявили рекордные 39 новых случаев коронавируса Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что за сутки в регионе выявили рекордное с начала эпидемии количество инфицированных коронавирусом COVID-19. 16

Общество В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек. 787

Происшествия Под Киевом криминальные группировки открыли стрельбу из-за маршруток «Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси», — написал Геращенко.

Общество Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней. 668

Авто Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей. 330

Общество Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков. 3,3K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 31

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Транспорт В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного. 92

Технологии Microsoft представит новое обновление Windows 10 Компания Microsoft планирует в ближайшие два дня выпустить большое обновление для Windows 10. 383

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 375

Общество МВД России может создать специальное приложение для мигрантов Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну. 5