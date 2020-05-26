Экономика

КомпанияКомпанияРоссиянам с августа повысят накопительные пенсии

Накопительные пенсии в России в 2020 году будут повышены на 9,13%. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда. Увеличить размер пенсии удасться благодаря результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам прошлого года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%).
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил
 ПФР.
Коммерсантъ26 мая в 06:03

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В России увеличат пенсии сразу на 9,13%: Кому повезёт, сообщил ПФР

Царьград27 мая в 22:27

В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

Life.ru27 мая в 17:40

Накопительные пенсии в России повысят

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РБК26 мая в 10:38

В Госдуме прокомментировали ситуацию с накопительными пенсиями

RT на русском26 мая в 09:07

ПФР проиндексируют выплаты по накопительным пенсиям

Коммерсантъ26 мая в 12:32

Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году

ТАСС26 мая в 05:24
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Происшествия

На создателя «Омбудсмена полиции» завели два новых дела

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Ведомости 03:46
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Происшествия

Лекарства для онкобольных нашли на свалке возле Сергиева Посада

Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка медицинских отходов.
Вести.Ru 03:05
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Общество

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АБН 02:54
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

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News.ru вчера в 12:51
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Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

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Коммерсантъ вчера в 10:56
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Энергетика

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Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
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Политика

Китай призвал США прекратить политические манипуляции вокруг Гонконга

Китай призывает США немедленно прекратить политические манипуляции вокруг ситуации с Гонконгом, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости 03:51
Общество

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RT на русском вчера в 14:57
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Общество

В Москве за сутки выявили 2332 новых заболевших COVID-19

Общее число заболевших в Москве выросло до 175 829 человек. Накануне в столице выявили 2054 новых зараженных за сутки.
РБК 03:57
Политика

На «плане спасения Европы» будет зарабатывать Россия

Например, жителям Евросоюза, которые неделю назад радовались новому плану ЕС по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса, предстоит познакомиться с важным правилом, которое гласит, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
РИА Новости 01:00
Политика

Трамп подписал указ о регулировании соцсетей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Здоровье

В США родилась девочка с двумя ртами

В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов.
Газета.Ru вчера в 10:48
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Общество

В Подмосковье смягчили ограничительные меры

Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru вчера в 13:17
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Здоровье

В Костромской области выявили рекордные 39 новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Костромской области сообщил, что за сутки в регионе выявили рекордное с начала эпидемии количество инфицированных коронавирусом COVID-19.
Piter.tv вчера в 05:30
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Здоровье

75 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае

За сутки прирост инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае составил 75 человек.
Kursk.com 02:41
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Политика

Трамп отправил более 500 бойцов нацгвардии в бунтующий Миннеаполис

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Общество

В Саратовской области зарегистрировали еще 94 случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Саратовской области достигли 2 840 человек. За сутки инфекцию выявили у 94 человек.
Общественное мнение 02:10
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Происшествия

Под Киевом криминальные группировки открыли стрельбу из-за маршруток

«Сегодня утром в городе Бровары произошла криминальная разборка между группировками, крышующими перевозки маршрутными такси», — написал Геращенко.
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Голосование по Конституции захотели растянуть на несколько дней

Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию на свежем воздухе и растянуть мероприятие на несколько дней.
Lenta.ru 03:36
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Авто

Volkswagen объявил цены на новый Jetta в России

Новая Volkswagen Jetta доступна в РФ в трех комплектациях (Origin, Respect, Status) с бензиновыми двигателями 1.6 MPI (110 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.) по цене от 1 485 000 рублей.
Автоновости дня 26 мая в 05:18
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Общество

Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП

Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости 27 мая в 10:49
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
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Шоу-бизнес

Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон

Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну.
StarHit.ru вчера в 08:07
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Транспорт

В Петербурге льготные проездные снова начнут действовать с 1 июня

В Петербурге с наступлением лета возобновится действие льготных проездных билетов для всех категорий обучающихся, пенсионеров, а также лиц, достигших возраста 60 (для мужчин) и 55 (для женщин) лет, сообщает пресс-служба Смольного.
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Технологии

Microsoft представит новое обновление Windows 10

Компания Microsoft планирует в ближайшие два дня выпустить большое обновление для Windows 10.
Экономика сегодня 27 мая в 09:08
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Общество

МВД России может создать специальное приложение для мигрантов

Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
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Шоу-бизнес

33-летняя Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

Настасья Самбурская в новом образе Настасья не объяснила преображение, но вдобавок к снимку опубликовала видео в разделе Sтоrіеs в своем микроблоге.
Вокруг ТВ вчера в 11:48
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Общество

25 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии за сутки

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