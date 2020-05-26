Экономика
МоссоветВ России с 1 августа повысят накопительные пенсии
Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 07:31, Ашберн
Происшествия
В Екатеринбурге суд оштрафовал склад сети «Красное & Белое»
Железнодорожный суд Екатеринбурга в пятницу оштрафовал на 450 тысяч рублей склад "Абсолют" сети "Красное & Белое", где была выявлена вспышка коронавируса.
РИА Новости 06:56
Кино
Apple профинансирует съемки нового фильма Мартина Скорсезе
Дилетант вчера в 07:00
Космос
Спутник «Ресурс-П» вернули к работе после поломки
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №3 вернулся к работе, сообщили в пресс-службе РКЦ «Прогресс».
Взгляд.ру вчера в 18:55
Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу лекарств для абортов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить продажу абортируемых лекарственных препаратов в аптеках.
Известия 01:02
Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Политика
Мишустин заявил об «осторожном» смягчении карантинных мер в РФ
Москва, 29 мая 2020, 13:40 — REGNUM В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизируется.
REGNUM 06:40
Здоровье
Более 500 медработников в Башкирии заразились коронавирусом
Ранее сообщалось, что объем стимулирующих выплат сотрудникам медучреждений Башкирии за работу с "ковидными" пациентами составит 1,9 млрд рублей, из которых свыше 1,7 млрд рублей выделены из федерального бюджета.
Интерфакс - Россия 04:34
Технологии
Для Windows 10 вышло крупное обновление
Обновление выходят за обновлением, но исправления существующих проблем нет.
The GEEK вчера в 02:38
Политика
Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings вчера в 02:45
Экономика
В Петербурге вдвое упал спрос на жилье
По сравнению с мартом ввод жилья упал на 41,5%. Всего за четыре месяца в стране сдали 18,6 миллиона квадратных метров жилья, что на 5,1% ниже показателя аналогичного периода 2019 года.
РИА Новости 05:29
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
В модельном ряду Volkswagen появился ещё один кроссовер: это купеобразный Nivus, разработанный с учетом потребностей покупателей из Южной Америки, но с перспективой стать глобальной моделью.
Motor 02:38
Экономика
В Башкирии начали создавать особую экономическую зону
Уфа, 28 мая 2020, 18:47 — REGNUM Особая экономическая зона будет создана в Башкирии, сообщили 28 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 11:47
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Общество
В полиции Москвы напомнили о временном запрете публичных мероприятий
«На территории города введён режим повышенной готовности, во время которого действуют определённые запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в заявлении МВД.
RT на русском 04:38
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Общество
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин включил средства массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 06:33
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Политика
В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма
Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
Здоровье
Режим самоизоляции в Иркутской области продлен до 14 июня
"Продлен до 14 июня", - сказал собеседник агентства.
Интерфакс - Россия 05:48
Происшествия
Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин
ТАСС вчера в 16:32
Политика
Бизнес попросил Путина объявить амнистию для предпринимателей
Крупнейшие бизнес-объединения и уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов в совместном обращении попросили президента Владимира Путина объявить амнистию в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 07:06
Экономика
Обходы Аксая и Краснодара может построить компания Ротенберга
Группа компаний «Нацпроектстрой», которая является совместным предприятием ВЭБ.РФ и Аркадия Ротенберга, может без конкурса получить несколько госконтрактов на строительство федеральных автодорог.
Южный автомобиль вчера в 09:11
Политика
Лукашенко высказался о «вертолетных деньгах»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о возможности раздавать «вертолетные деньги» предприятиям, пишет БЕЛТА.
Lenta.ru 06:31
Происшествия
Харви Вайнштейна в США ещё четыре женщины обвинили в изнасиловании
По данным журналистов издания, судебный иск от лица четырех женщин, которым в настоящее время находятся в возрасте 70, 43, 38 и 35 лет и чьи имена не раскрываются, был подан в верховный суд Нью-Йорка.
REGNUM 05:50
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46