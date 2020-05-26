с чего всё началось

С 1 августа в России на 9,13% повысят накопительные пенсии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пенсионный фонд. Перерасчет коснется 80 тыс. человек, причем писать заявление для этого не потребуется.

С 1 августа в России повысят накопительные пенсии

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