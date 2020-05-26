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Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.

В России с 1 августа повысят накопительные пенсии

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