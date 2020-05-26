Экономика
МоссоветВ России с 1 августа повысят накопительные пенсии
Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
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с чего всё началось
Выплаты пожизненных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) гражданам, формирующие пенсионные накопления в Пенсионном фонде России (ПФР), увеличатся с 1 августа на 9,1%, выплаты по срочным пенсиям будут проиндексированы на 8%, сообщил ПФР.Коммерсантъ26 мая в 06:03
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На Кубани 68% заболевших коронавирусом выздоровели
За сутки выздоровели 128 человек, всего — 2521 человек это более 68% от всех инфицированных.
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Кондрахин отметил, что в фитнес-центрах следует следить за тем, чтобы человек дезинфицировал все, до чего дотрагивался и на что дышал.
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Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов
Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.
Rambler News Service 27 мая в 12:11
Экономика
ЦБ предложил создать единый формат информирования о финпродуктах
В ЦБ пояснили, что при недостаточном информировании потребителя об особенностях и рисках приобретаемого продукта финансовые организации могут навязывать услуги или прибегать к другим недобросовестным практикам.
Российская газета 05:45
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить пособие по безработице для ИП
Минтруд предлагает выплачивать индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело в связи с пандемией коронавируса, пособие в размере 12130 рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
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Шоу-бизнес
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Как сообщает «Собеседник», довольно многие знаменитости уже обратились в ФНС за предоставлением финансовой помощи в размере МРОТ.
Bimru.ru 05:26
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы кинотеатров
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Северпост вчера в 06:28
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Здоровье
В Ростове запустили пробный экспресс-тест на коронавирус
В донской столице начали делать пробное тестирование на наличие COVID-19 и антител к заболеванию.
Батайское время 06:04
Общество
Минтруд разрешит компаниям закупать маски за счет страховых взносов
Министерство труда и социальной защиты России предложило разрешить возмещать работодателям расходы на покупку масок, а также санитайзеров и перчаток за счет страховых взносов.
Московский Комсомолец 05:10
Общество
В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
В России за сутки от COVID-19 умерли 232 пациента, это стало самым большим количеством за все время с начала эпидемии, следует из данных оперативного штаба.
РБК 03:59
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Здоровье
Города с инфицированными коронавирусом назвали в Ростовской области
Количество заболевших коронавирусом в области достигло 4428 человек, в том числе 141 случай зарегистрировали за последние сутки.
Rostov gazeta 04:04
Армия и оружие
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В эфире радио Sputnik военный обозреватель Виктор Баранец заявил о восхищении иностранных посетителей зарубежных выставок, которые «залипали» у стендов с российской авиационной ракетой С-8ОФП «Бронебойщик».
Военное дело 01:20
Общество
В Мурманской области продлили режим повышенной готовности
Власти Мурманской области приняли решение о сохранении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня, сохранятся ограничения, связанные с въездом и выездом из населенных пунктов, сообщил губернатор Андрей Чибис на онлайн-брифинге в пятницу.
РИА Новости 05:30
Футбол
Роспотребнадзор разрешил проводить матчи РПЛ со зрителями
Отмечается, Роспотребнадзор разрешил Российскому футбольному союзу проводить игры чемпионата России с болельщиками.
Vprognoze.ru вчера в 11:43
Здоровье
Снизить уровень сахара в крови помогает огурец
Снизить уровень сахара в крови у человека помогает огурец. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Происшествия
Журналист Азар получил 15 суток ареста за одиночный пикет
Национальная служба новостей вчера в 06:16
Кино
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REGNUM 27 мая в 19:29
Космос
[Перенос] Трансляция главного космического запуска года: SpaceX Demo-2
Прямая трансляция с переводом и комментариями на русском языке ведется каналом Alpha Centauri: Для любителей смотреть в оригинале и без задержки в несколько секунд можно включить собственную трансляцию SpaceX: Миссия Demo-2 является чрезвычайно важной как для компании Илона Маска, так и для NASA.
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Здоровье
Андрей Бочаров проводит заседание Клинического совета
Как отметил Андрей Бочаров, ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашем регионе остается непростой.
Волгоградская правда 03:43
Шоу-бизнес
Пелагея официально подала на развод с Телегиным
Известная певица Пелагея официально подала на развод с нападающим ЦСКА Иваном Телегиным.
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Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 230 человек
ИА Красная Весна 04:06
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HBO Max представил сказочные постеры 2 сезона «Рокового патруля»
Стриминговый сервис HBO Max к премьере выпустил два постера сериала, оформленных по мотивам сказочных историй.
Popcornnews.ru 06:20
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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