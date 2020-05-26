с чего всё началось

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом. 23

Биатлон Союз биатлонистов утвердил тренерский состав сборной России Правление Союза биатлонистов России провело заседание, на котором был принят ряд решений по вопросам нового тренерского штаба сборных команд, места и даты проведения внеочередной отчетно-выборной конференции, 27 мая передает пресс-служба Союза биатлонистов России. 1

Общество Игорь Кобзев назвал саботажем затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал мошенничеством и саботажем затягивание сроков сдачи строящегося для пострадавших от наводнения граждан жилья в Тулуне. 25

Энергетика Правительство США подтвердило рост запасов нефти в стране Вашингтон, 28 мая 2020, 19:14 — REGNUM Управление энергетической информации (EIA) правительства США сообщило о росте запасов нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе на 7,9 млн баррелей, 28 мая сообщает агентство Reuters. 5

Общество Условие заражения коронавирусом через еду назвал микробиолог Плисов описал процесс возможного заражения через еду: – Если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку и ей передает пакет с едой или саму еду, потом вы потрогали эту еду и потрогали лицо, тогда да, заражение возможно. 5

Здоровье Эксперт назвал время регулярного проявления коронавируса Принятые в России меры по борьбе с инфекцией были направлены на то, чтобы растянуть заболеваемость по времени, снизить нагрузку на систему здравоохранения и не получить высокой смертности.

Шоу-бизнес Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.

Происшествия Из-под стражи освобождена фигурантка дела Арашуковых Из-под стражи освобождена фигурантка дела Арашуковых Первый апелляционный суд общей юрисдикции отпустил из СИЗО под домашний арест и. о. директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Ирину Валешную, проходящую по делу организованного преступного сообщества (ОПС), в которое, по версии следствия, входят также экс-сенатор Рауф Арашуков и его отец.

Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 111

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 24

Происшествия В Миннесоте привлекли Нацгвардию к обеспечению безопасности "Губернатор Тим Уолц подписал сегодня исполнительный указ 20-65 о привлечении Национальной гвардии Миннесоты к содействию в обеспечении безопасности Миннесоты и поддержанию мира в свете смерти Джорджа Флойда", - говорится в сообщении. 493

Общество Минтруд России предложил новые меры поддержки Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. 3,2K

Шоу-бизнес Елена Воробей продала квартиру из-за кризиса Воробей добавила, что, конечно же, с этим всем расставаться не хочется, но из-за того, что уже долгое время нет работы, приходится об этом думать. 93

Общество Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic. 822